2020-01-29T13:34:50+03:00
Общество

«ЛУКОЙЛ» признан призером областного конкурса на соискание премии имени Кулибина

Церемония награждения состоялась в региональном минпромторге
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«ЛУКОЙЛ» признан призером областного конкурса на соискание премии имени Кулибина«ЛУКОЙЛ» признан призером областного конкурса на соискание премии имени Кулибина
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В конце прошлого года ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») было признано призером XIII конкурса объектов интеллектуальной собственности на соискание Премии Нижегородской области имени И. П. Кулибина. Церемония награждения проходила в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»представило на рассмотрение комиссии свой патент «Композиция автомобильного бензина», который выражен в автомобильном топливе ЭКТО-100. Разработка стала призером в отраслевой номинации «Лучшее изобретение года в сферах химии и металлургии». Кроме того, предприятие было отмечено дипломом за активный вклад в развитие инновационного потенциала Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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