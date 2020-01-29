Нижегородку, избившую многодетную мать автощеткой, приговорили к исправительным работам

Нижегородка Марина Андрейчик выслушала приговор по делу о нападении на многодетную мать Юлию Петухову. Инцидент на парковке в Сормове произошел в декабре 2018 года, однако наказание последовало только сейчас.

Скрылась до приезда полиции

История с избиением автомобильной щеткой приключилась утром 11 декабря. Юлия Петухова с семимесячным сыном на руках вышла из медицинского центра и увидела, как неизвестная пыталась выехать на своем джипе с парковки. Однако водителю показалось, что ей мешает припаркованная напротив легковушка. Когда молодая мама подошла к своей машине, водитель внедорожника выскочила из салона авто с автощеткой в руках.

В момент нападения у Юлии на руках был семимесячный сын.Фото: СОЦСЕТИ

- Она была очень агрессивная, обзывала меня и говорила, что я неправильно припарковала машину. Я же старалась объяснить, что она неправа и не чувствует габариты своей машины, что на самом деле она может выехать, - рассказала потерпевшая.

Тогда разъяренная нижегородка набросилась на Юлию, ударив ее несколько раз щеткой по голове. От обидчицы сильно пахло алкоголем.

- Она скрылась с места преступления до приезда скорой и полиции со словами, что все это разрулит ее папа, - пояснила собеседница «Комсомолки».

Врачи наложили несколько швов на голове пострадавшей.Фото: СОЦСЕТИ

«Даже не извинилась!»

Из-за полученных травм многодетной матери пришлось как следует подлечиться. Терапия закончилась в феврале 2019 года. А в апреле пострадавшая связалась с «Комсомолкой» и заявила, что нет понимания, будут ли материалы уголовного дела переданы в суд.

- Когда я закончила лечение, пришла в полицию и отдала все справки и документы. Они сказали: «Да-да», и на этом все. Не было ни очной ставки, ничего! То есть человек живет безнаказанно. Я очень переживаю. Может, дело специально затягивается. Конечно, не хотелось бы так думать, но все же, - добавила Юлия Петухова.

Женщина не раз пробовала связаться с дознавателем, но та, по словам пострадавшей, не выходила на связь: то была занята, то отсутствовала на рабочем месте. А в мае на сайте прокуратуры Нижегородской области появилась информация об отстранении дознавателя от расследования уголовного дела в связи с некачественным производством дознания. Уголовное дело передали другому сотруднику.

Судебное разбирательство началось почти через год после инцидента. 17 октября впервые за долгие месяцы потерпевшая встретилась лицом к лицу со своей обидчицей Мариной Андрейчик. Только вот на лице у нее не было ни тени раскаяния.

- Она даже не извинилась! Вела себя очень надменно. Ощущение, что она по-прежнему верит в свою безнаказанность, - заявила Юлия в беседе с «Комсомолкой».

Пользователи соцсетей быстро "пробили" личность напавшей. Ею оказалась Марина Андрейчик.Фото: СОЦСЕТИ

Точка еще не поставлена

23 января 2020 года потерпевшая и подозреваемая вновь встретились в суде. Однако на этот раз Андрейчик выслушала судебный приговор - год исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства и 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда Юлии Петуховой. Правда, несмотря на то, что справедливость восторжествовала, многодетную маму такое решение суда не удовлетворило.

- Считаю, что строже нужно было наказать, - сказала Юлия. - И вообще еще ничего не кончилось. Будет еще иск по гражданскому делу. Также ведется расследование по моей машине, ущерб которой нанесла подсудимая.

Нижегородку по-прежнему возмущает поведение Андрейчик, напавшей на нее с автощеткой. По ее словам, водитель внедорожника на протяжении всего времени с момента инцидента вела себя излишне самоуверенно, показывая всем своим видом, что ей ничего не будет.

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