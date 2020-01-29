2020-01-29T12:22:34+03:00
Общество

Нижегородцы сообщили о массовом похищении зеркал в лифтах микрорайона «Бурнаковский»

«Комсомолка» решила выяснить, кто это делает
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Нижегородцы сообщили о массовом похищении зеркал в лифтах микрорайона «Бурнаковский». ФОТО: Регион-52 | Нижний НовгородНижегородцы сообщили о массовом похищении зеркал в лифтах микрорайона «Бурнаковский». ФОТО: Регион-52 | Нижний Новгород
Изменить размер текста:

Нижегородцы сообщили о массовом похищении зеркал в лифтах микрорайона «Бурнаковский». В эфире программы «Кстати» жители домов, обеспокоенные их пропажей, рассказывают о том, что в микрорайоне орудует группа молодых людей, которые заходят в лифт и снимают зеркала.

- Такая ситуация во многих домах нашего микрорайона, во многих подъездах. В соседнем подъезде, насколько я знаю, такая история, ребята ходили, снимали зеркала в открытую, не боялись, перед камерами. Следы от саморезов, остатки двустороннего скотча остались - некрасиво, - рассказал житель микрорайона «Бурнаковский» Сергей Сидоренко.

Еще один мужчина, указывая на фото, наклеенные в кабине одного из лифтов, подтверждает, что случай этот - не единичный. Молодые люди совершенно открыто делают свое дело.

- По всему микрорайону, походу, вот эти ребята воруют зеркала, видимо не боятся, - прокомментировал мужчина.

Судя по объявлению, информацию о краже зеркал распространила управляющая компания. ФОТО: Регион-52 | Нижний Новгород

Судя по объявлению, информацию о краже зеркал распространила управляющая компания. ФОТО: Регион-52 | Нижний Новгород

Юлия Солодуненко, живущая в одном из домов жилого комплекса расстроена пропажей зеркал и жалуется, что теперь ей некуда смотреться. Она также обращает внимание журналистов на некие информационные материалы, расклеенные в кабине лифта, где написано об ответственности за нанесенный ущерб.

- Вот у нас в лифте написано: порча имущества, и уголовная, и материальная ответственность. Приходишь, в лифте посмотреться хочется, а тут стена теперь дырявая и грязная, - сетует Юлия Солодуненко.

Как пояснили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Нижегородской области, заявлений по факту хищения зеркал в ОВД не поступало, поскольку они размещались в лифтах по договору с рекламной компанией.

- После прекращения договора о сотрудничестве представители фирмы, являющейся собственником рекламных конструкций с зеркалами, осуществили их демонтаж. На видео, опубликованном в интернете, запечатлен процесс демонтажа конструкций представителями собственника, - сообщили в ГУ МВД России по региону.

Из текста объявления, попавшего на фото, опубликованное в одной из соцсетей, становится понятно, что информацию о краже зеркал распространила управляющая компания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Паков: «Историю Великой Отечественной войны нельзя замалчивать»
Военный комиссар Нижегородской области в программе «Герои Волги» рассказал Руслану Станчеву о важности патриотического воспитания, мероприятиях Года памяти и славы и возвращении престижа военной службы
Госавтоинспекция МВД России рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях
Во многих регионах России в настоящее время отмечается ухудшение погодных условий – резкое понижение или перепады температурных режимов, усиление осадков. Непогода привела к осложнению дорожной обстановки в ряде российских регионов
Новости 24
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитоспособность Нижегородской области
Почти 55 км газопроводов построят в Нижегородской области в 2020 году
В Нижнем Новгороде обнаружено тело 40-летнего мужчины
В Нижегородском театре оперы и балета почтили память о жертвах блокадного Ленинграда
Нижегородскому подростку отказали в получении жизненно важных медпрепаратов
Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Нижнем Новгороде в этом году
Глава Канавинского района Нижнего Новгорода заключен под стражу
Нижний Новгород встал – из-за снегопада на дорогах образовались километровые пробки
В Нижегородскую область всерьез и надолго пришел снег
11 новых машин пополнили автопарк скорой помощи Нижегородской области
Нижегородские корабелы спустят на воду первое в этом году судно
Муниципалитеты Нижегородской области переходят на раздельный сбор мусора
В Нижегородской области начались подготовительные работы к дорожно-ремонтной кампании