Три грузовика столкнулись на трассе М7 «Волга» в Нижегородской области: погиб один человек

Автокатастрофа с тремя фурами произошла на кстовской объездной дороге ранним утром 29 января 2020 года. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, грузовики столкнулись около 03.20 на десятом километре федеральной трассы М7 «Волга» в обход Кстова.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии с участием трех грузовых автомобилей, - сообщили в полиции. - По предварительным данным, водитель «Вольво» врезался в грузовые автомобили «ДАВ» и «Скания». В результате столкновения в салонах «Вольво» и «Скании» произошло возгорание.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В результате ДТП 59-летний водитель «Вольво» скончался на месте. А 29-летний мужчина, находившийся за рулем «Скании» самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, в ночь на 22 января в Нижегородской области произошла другая смертельная авария с участием грузовика. Водитель фуры протаранил микроавтобус и легковушку. Мужчина уснул за рулем и не справился с управлением, рассказали в полиции. В результате столкновения водитель микроавтобуса.