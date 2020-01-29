К кому уйдет «Оскар»
До 92-й премии «Оскар» остается меньше трех недель. Самое время делать ставки на самых ожидаемых победителей. Вот только кто они?
Хрустальные шары, кофейную гущу и прочие гадательные приспособления мы, пожалуй, оставим другим. Сегодня — только факты и немного веры в тех номинантов, которым мы искренне желаем победы.
Лучший фильм
Номинанты:
- Ford против Ferrari (Ford v Ferrari)
- Брачная история (Marriage Story)
- Ирландец (The Irishman)
- Маленькие женщины (Little Women)
- Паразиты (Gisaengchung)
- Джокер (Joker)
- 1917
- Кролик Джоджо (Jojo Rabbit)
- Однажды в… Голливуде (Once Upon a Time…in Hollywood)
Победит: 1917. Премия Гильдии продюсеров Америки — верный знак победы. В этом году награду получил Сэм Мендес с его военной драмой «1917», а, значит, с 90%-й вероятностью именно он заберет заветную статуэтку в феврале. Так было с «Игрой на понижение» в 2016, «Формой воды» в 2018, «Зеленой книгой» в 2019. И только с «Лунным светом» в 2017 вышел казус, но это исключение, как нам кажется, только подтверждает правило.
Лучший режиссер
Номинанты:
- Мартин Скорсезе (Ирландец)
- Тодд Филлипс (Джокер)
- Сэм Мендес (1917)
- Квентин Тарантино (Однажды в… Голливуде)
- Пон Джун-хо (Паразиты)
Как и с номинацией «Лучший фильм», у нас есть верный компас — премия Гильдии режиссеров. Увы, лауреатов объявят только 25 января. Мнения редакции неоднозначны: когда в списке лауреатов есть Тарантино кажется, что исход предопределен. Но «Паразиты» наделали в этом году столько шума, что пошатнули нашу уверенность в победе Квентина.
Лучшая мужская роль
Номинанты:
- Антонио Бандерас (Боль и слава)
- Леонардо ДиКаприо (Однажды в… Голливуде)
- Адам Драйвер (Брачная история)
- Хоакин Феникс (Джокер)
- Джонатан Прайс (Два Папы)
Победит: вероятнее всего Хоакин Феникс. Об этом говорят ставки экспертов и награда Гильдии актёров. Однако, самым главным конкурентом по мнению как экспертов и критиков, так и зрителей, является Адам Драйвер. «Оскар» полон неожиданных сюрпризов.
Лучшая женская роль
Номинанты:
- Синтиа Эриво (Гарриет)
- Скарлетт Йоханссон (Брачная история)
- Сирша Ронан (Маленькие женщины)
- Шарлиз Терон (Скандал)
- Рене Зеллвегер (Джуди)
Победит: Рене Зеллвегер. Премия Гильдии киноактёров США и «Золотой глобус» получены, и мы уверены, что BAFTA и «Оскар» не за горами.
Лучшая мужская роль второго плана
Номинанты:
- Том Хэнкс (Прекрасный день по соседству)
- Энтони Хопкинс (Два Папы)
- Аль Пачино (Ирландец)
- Джо Пеши (Ирландец)
- Брэд Питт (Однажды в… Голливуде)
Победит: Брэд Питт. В его пользу говорят невысокие ставки, те же награды, что и у Рене, и огромный трудовой стаж. Лео уже получил свой «Оскар», пришла пора Брэда.
Лучшая женская роль второго плана
Номинанты:
- Кэти Бейтс (Дело Ричарда Джуэлла)
- Лора Дерн (Брачная история)
- Скарлетт Йоханссон (Кролик Джоджо)
- Флоренс Пью (Маленькие женщины)
- Марго Робби (Скандал)
Победит: Лора Дерн. Четверка Феникс-Зеллвегер-Питт-Дерн уверенно идет к победе, и сомнений нет, что в этой номинации победит именно актриса «Брачной истории».
Лучший полнометражный анимационный фильм
Номинанты:
- Я потерял своё тело
- Клаус
До «Энни» и BAFTA сложно делать какие-то предположения. Обычно члены киноакадемии отдают свое предпочтение фильмам Pixar. Но после прошлогодней победы «Человека-паука: Через вселенные» и неожиданного «Золотого глобуса» у «Потерянного звена» мы не рискнем выбрать абсолютного фаворита.