К кому уйдет «Оскар»

До 92-й премии «Оскар» остается меньше трех недель. Самое время делать ставки на самых ожидаемых победителей. Вот только кто они?

Хрустальные шары, кофейную гущу и прочие гадательные приспособления мы, пожалуй, оставим другим. Сегодня — только факты и немного веры в тех номинантов, которым мы искренне желаем победы.

Лучший фильм

Номинанты:

- Ford против Ferrari (Ford v Ferrari)

- Брачная история (Marriage Story)

- Ирландец (The Irishman)

- Маленькие женщины (Little Women)

- Паразиты (Gisaengchung)

- Джокер (Joker)

- 1917

- Кролик Джоджо (Jojo Rabbit)

- Однажды в… Голливуде (Once Upon a Time…in Hollywood)

Победит: 1917. Премия Гильдии продюсеров Америки — верный знак победы. В этом году награду получил Сэм Мендес с его военной драмой «1917», а, значит, с 90%-й вероятностью именно он заберет заветную статуэтку в феврале. Так было с «Игрой на понижение» в 2016, «Формой воды» в 2018, «Зеленой книгой» в 2019. И только с «Лунным светом» в 2017 вышел казус, но это исключение, как нам кажется, только подтверждает правило.

Лучший режиссер

Номинанты:

- Мартин Скорсезе (Ирландец)

- Тодд Филлипс (Джокер)

- Сэм Мендес (1917)

- Квентин Тарантино (Однажды в… Голливуде)

- Пон Джун-хо (Паразиты)

Как и с номинацией «Лучший фильм», у нас есть верный компас — премия Гильдии режиссеров. Увы, лауреатов объявят только 25 января. Мнения редакции неоднозначны: когда в списке лауреатов есть Тарантино кажется, что исход предопределен. Но «Паразиты» наделали в этом году столько шума, что пошатнули нашу уверенность в победе Квентина.

Лучшая мужская роль

Номинанты:

- Антонио Бандерас (Боль и слава)

- Леонардо ДиКаприо (Однажды в… Голливуде)

- Адам Драйвер (Брачная история)

- Хоакин Феникс (Джокер)

- Джонатан Прайс (Два Папы)

Победит: вероятнее всего Хоакин Феникс. Об этом говорят ставки экспертов и награда Гильдии актёров. Однако, самым главным конкурентом по мнению как экспертов и критиков, так и зрителей, является Адам Драйвер. «Оскар» полон неожиданных сюрпризов.

Лучшая женская роль

Номинанты:

- Синтиа Эриво (Гарриет)

- Скарлетт Йоханссон (Брачная история)

- Сирша Ронан (Маленькие женщины)

- Шарлиз Терон (Скандал)

- Рене Зеллвегер (Джуди)

Победит: Рене Зеллвегер. Премия Гильдии киноактёров США и «Золотой глобус» получены, и мы уверены, что BAFTA и «Оскар» не за горами.

Лучшая мужская роль второго плана

Номинанты:

- Том Хэнкс (Прекрасный день по соседству)

- Энтони Хопкинс (Два Папы)

- Аль Пачино (Ирландец)

- Джо Пеши (Ирландец)

- Брэд Питт (Однажды в… Голливуде)

Победит: Брэд Питт. В его пользу говорят невысокие ставки, те же награды, что и у Рене, и огромный трудовой стаж. Лео уже получил свой «Оскар», пришла пора Брэда.

Лучшая женская роль второго плана

Номинанты:

- Кэти Бейтс (Дело Ричарда Джуэлла)

- Лора Дерн (Брачная история)

- Скарлетт Йоханссон (Кролик Джоджо)

- Флоренс Пью (Маленькие женщины)

- Марго Робби (Скандал)

Победит: Лора Дерн. Четверка Феникс-Зеллвегер-Питт-Дерн уверенно идет к победе, и сомнений нет, что в этой номинации победит именно актриса «Брачной истории».

Лучший полнометражный анимационный фильм

Номинанты:

- Как приручить дракона 3

- Я потерял своё тело

- Клаус

- Потерянное звено

- История игрушек 4

До «Энни» и BAFTA сложно делать какие-то предположения. Обычно члены киноакадемии отдают свое предпочтение фильмам Pixar. Но после прошлогодней победы «Человека-паука: Через вселенные» и неожиданного «Золотого глобуса» у «Потерянного звена» мы не рискнем выбрать абсолютного фаворита.