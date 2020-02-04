«Узнай страну по фото»: Гагинские коммунальщики соорудили люльку из мусорного бака, чтобы убрать игрушки с елки

Русский народ всегда отличался своей находчивостью, умением выходить из сложных ситуаций. И коммунальщики из села Гагино в Нижегородской области еще раз это доказали – выкрутились из сложной ситуации и соорудили строительную люльку из… мусорного бака!

- Ну не дали им люльку или вышку, чтобы убрать игрушки с елки. Вот и пришлось выкручиваться, - пишут очевидцы в социальных сетях.

Необычный подход к работе вызвал неоднозначную реакцию у пользователей. Одни посмеялись и отметили оригинальность мужчин, а другие заявили, что это противоречит всем нормам труда.

- Никто не накажет этих людей за безумие, кроме природы, и это она, похоже, уже сделала, - написал в комментариях Алексей Ронжин.

- Зато вышли из положения! - подметил Василий Побединский.

- Техника безопасности отсутствует, - добавил Илья Луконин.

- Узнай страну по фото, - отметил Damian Wasse.