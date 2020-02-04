2020-02-04T12:56:21+03:00
Общество

Погода в Нижнем Новгороде на февраль 2020 года: резкие морозы и постоянные температурные качели

Синоптики утверждают, что последний зимний месяц будет достаточно непредсказуемым в этом году
Валерия ГРОМОВА
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Погода в Нижнем Новгороде на февраль 2020 года: резкие морозы и постоянные температурные качелиПогода в Нижнем Новгороде на февраль 2020 года: резкие морозы и постоянные температурные качелиФото: Иван ПРОХОРОВ
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После аномально теплых декабря и января в Нижегородскую область наконец-то пришла настоящая зима – МЧС выпустило предупреждение, что в ближайшие дни ожидаются сильные морозы.

По словам начальника отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольги Мокеевой, февраль станет достаточно непредсказуемым месяцем.

- Уже 6 февраля мороз усилится – столбики термометров покажут до -18 градусов в ночные часы и до -9 – в дневные. С 7 по 9 февраля холодная погода сохранится, температурный фон днем будет близок к – 10 градусам, в ночью – к – 15, а в низинах превысит – 20, - поделилась Мокеева.

На следующей неделе, с 10 по 15 февраля, по предварительным прогнозам синоптиков, мороз должен ослабеть – в Нижегородской области задуют южные ветры.

Однако не исключено, что морозы еще вернутся. Как отметила Мокеева, во второй половине февраля ожидаются температурные качели, но в целом будет на один градус теплее средних значений.

- Март тоже холодный месяц, поэтому от него тоже можно ожидать чего угодно. Например, 1 марта 1983 года в Нижнем Новгороде было -25 градусов. Пока загадывать на первый весенний месяц рано, - добавила Мокеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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