Владельца мясного цеха могут обязать разобрать пристрой у жилого дома на Станиславского,30

Владельцу помещения, примыкающего к мясному цеху в доме на улице Станиславского, 30, возможно, придется освободить от кирпичной кладки обособленный вход в места общего пользования здания. Речь идет о части придомовой территории с козырьком, которая превращена в пристрой без согласия жильцов. Предписание об устранении нарушения собственнику нежилого помещения ООО «Рисайкл» выдано Государственной жилищной инспекцией.

Как сообщили «Комсомолке» в Госжилинспекции по Нижегородской области, обследование было проведено в результате обращения одной из жительниц дома, которая попросила проверить законность захвата мест общего пользования здания.

- Собственником нежилого помещения (ООО «Рисайкл») с торца жилого дома выполнены работы по ограждению мест общего пользования, ранее имеющих свободный доступ, а именно: обособленный вход заложен кирпичной кладкой. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 30 по улице Станиславского г. Н. Новгорода по вопросу пользования общего имущества отсутствует, - сообщили в ГЖИ.

По словам жительницы дома Екатерины Романовой, за кирпичной кладкой находится подсобное помещение, которое используется для нужд цеха.

- Это общедомовое имущество, и чтобы сделать там кладку, должно было проводиться собрание собственников дома. Там за этой кладкой находится подсобное помещение, где рубятся кости, складываются. Летом или весной, когда тепло, эти кости воняют на всю улицу. Там летом идешь мимо – постоянно мыши, постоянно мухи. Она настроила сама, жильцов это возмущает. Захватили всю территорию, там даже машину нельзя оставить, не можем проехать, там газели стоят, это ее территория, - рассказала Екатерина Романова.

ГЖИ оштрафует владельцев нежилого помещения, примыкающего к мясному цеху в доме на Станиславского,30 ФОТО: предоставлено "Комсомолке"

24 января инспекторы проверили также исполнение предыдущего предписания, но оказалось, что оно осталось неисполненным. Поэтому законному представителю ООО «Рисайкл» направят уведомление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1, статьи 19.5 КоАП РФ. Согласно закону, за игнорирование предписания, юридическое лицо может получить штраф на сумму от 10000 до 20000 рублей.

Напомним, 23 января стало известно о том, что мясной цех оштрафует за антисанитарию Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Впервые жильцы дома пожаловались на цех мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову в ходе встречи с сормовичами. В декабре прошлого года люди сообщили об антисанитарии и проблемах со сном из-за шума, производимого предприятием.