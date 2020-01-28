ГЖИ разъяснила, нужно ли устанавливать в квартире датчик утечки газа

В Госжилинспекции по Нижегородской области разъяснили, как быть, если газовщики предлагают установить в квартире датчик утечки газа. «Комсомолка» решила уточнить, нужно ли покупать дорогостоящее оборудование, из-за публикации сообщения нижегородки Наталии Разносчиковой в группе «ЖКХ слезам не верит» соцсети «ВКонтакте».

Женщина написала об очередной проверке вентиляции и оборудования газовщиками в квартире. Ее обеспокоило, что вместе с мастерами пришли люди, которые предложили ей приобрести датчик, реагирующий на утечку газа.

- Заходит якобы представитель от газовой службы по вопросу безопасности по использованию газового оборудования. Пока делали проверку, мне была предоставлена информация (статистика в цифрах) об участившихся случаях взрыва из-за утечки газа, какие-то выдержки из статей закона о необходимости приобретения датчика, реагирующего на утечку газа. Стоит оборудование 6000 рублей с установкой. Показали список с подписями соседей, которые уже купили. Я звонить, половина никаких подписей не ставили и ничего не покупали, но оказались и те, которые купили. Вот те, которые приобрели, уже потом опомнились, - написала Наталия Разносчикова.

Она также отметила, что на даче такой прибор ей понадобился и был установлен, так как в частном секторе он действительно нужен. При этом нижегородка не советует приобретать подобное оборудование для квартир и возмущается тем, что газовщики «прикрепили к себе менеджеров по продаже оборудования для квартир», хотя те не имеют никакого отношения к газовой службе.

Дорогостоящее оборудование покупать никто не долженФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Устанавливать контрольное оборудование никто не обязывает

Как пояснил начальник контрольно-аналитического отдела ГЖИ Нижегородской области Михаил Куренков, прямого указания законодательства на то, что это оборудование должно стоять в жилом помещении, нет. Поэтому каждый для себя решает, надо ли ему это. По крайней мере, устанавливать оборудование контроля утечки никто не обязывает.

При этом специалист отметил, что неважно, о квартире или частном доме идет речь. Все зависит от оборудования, которое есть в жилище. Так, если у вас дома установлена колонка или газовый котел, то они потенциально опасны.

- В квартирах опасность представляет не столько газ (у которого есть запах), сколько угарный газ. К сожалению, отравления угарным газом и в многоквартирных домах случаются там, где есть газовые колонки. Такие случаи есть, иногда люди даже гибнут. Я не припомню случая отравления угарным газом просто от газовой плиты. В основном проблема связана с колонками, поскольку объем сгораемого газа там значительно больше, как и объем угарного газа. В устройствах контроля есть еще датчики и на угарный газ, которые реагируют, и подачу газа отключают в принципе, - прокомментировал Михаил Куренков.

Цена вопроса

Что касается цены, то не обязательно покупать дорогостоящее контрольное оборудование. Во-первых, существуют специализированные магазины и можно найти приборы по более приемлемой для себя стоимости. Во-вторых, есть газовые сигнализаторы, которые крепятся к потолку или устанавливаются на шкаф.

- Если взять мое личное мнение, то если человек переживает за свою безопасность, не обязательно ставить дорогостоящее оборудование. Есть гораздо более дешевый простой сигнализатор. Этот прибор также реагирует на угарный газ и издает звуковые сигналы. В более дорогостоящем оборудовании автоматика перекрывает все за вас, а газовые сигнализаторы, если улавливают угарный газ, тоже оповещают, и тогда человек может среагировать, открыть окно, перекрыть подачу газа. Если вы в себе не уверены, не всегда соблюдаете правила, перестраховаться можно и таким образом, - сказал Михаил Куренков.

Специалист также пояснил, что в частных домах помимо газовой плиты, может стоять еще и газовый котел. Как и колонка, он производит больше угарного газа. Если не сработает вентиляция, то приборы с датчиками утечки могут спасти жизнь.