2020-01-28T13:09:27+03:00
Общество

Нижегородец в костюме Деда Мороза «запряг» в сани наряженный оленем BMW и прокатился по Большой Покровской

Скандальный блогер Ким выпустил новогодний ролик для нижегородцев [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородец в костюме Деда Мороза «запряг» в сани наряженный оленем BMW и прокатился по Большой Покровской. ФОТО: Ким Сухонин.Нижегородец в костюме Деда Мороза «запряг» в сани наряженный оленем BMW и прокатился по Большой Покровской. ФОТО: Ким Сухонин.
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На днях выйдя прогуляться по Большой Покровской, нижегородцы стали свидетелями весьма необычного зрелища. Несмотря на то, что новогодние праздники давно отгремели, по главной пешеходной улице города рассекал Дед Мороз – с бородой и в валенках. Причем в свои санки он умудрился «запрячь» BMW, наряженный оленем. Таким необычным способом нижегородцев решил поздравить с прошедшими праздниками скандально известный блогер Ким.

Напомним, своими пранками он шокирует горожан уже не первый раз. Сначала он устроил пенную вечеринку в главном городском фонтане, потом импровизированный пляж на Большой Покровской. И каждый раз его ролики оказывались в топе новостей. Не стало исключением и это видео – за пару часов оно набрало больше 30 тысяч просмотров.

Своим пранком нижегородец надеялся вернуть новогоднее настроение жителям города. ФОТО: Ким Сухонин.

Своим пранком нижегородец надеялся вернуть новогоднее настроение жителям города. ФОТО: Ким Сухонин.

- Новогоднее настроение в душе, а не в дате, - прокомментировал свое видео сам автор.

Большинство нижегородцев восприняли этот ролик весьма доброжелательно – как-никак лишнее напоминание о новогодних праздниках еще никому не мешало. Но все-таки нашлись и те, кто был готов добавить свою ложку дегтя.

- Когда шофера уже прав лишат?! – негодовал Виктор Сафронов.

Большинство нижегородцев отреагировали на пранк весьма положительно ФОТО: Ким Сухонин.

Большинство нижегородцев отреагировали на пранк весьма положительно ФОТО: Ким Сухонин.

- Вы что такие негативные на него налетели? – возразила им Маргарита Ефимова. - Парнишка проводит время как можно весело, а вы только и имеете диванные войска.

- В ГИБДД любят такие видео! Прибавка в казне, - пошутил Олег Шумилов.

Нижегородец в костюме Деда Мороза «запряг» в сани наряженный оленем BMW и прокатился по Большой Покровской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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