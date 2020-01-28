Нижегородец в костюме Деда Мороза «запряг» в сани наряженный оленем BMW и прокатился по Большой Покровской.

На днях выйдя прогуляться по Большой Покровской, нижегородцы стали свидетелями весьма необычного зрелища. Несмотря на то, что новогодние праздники давно отгремели, по главной пешеходной улице города рассекал Дед Мороз – с бородой и в валенках. Причем в свои санки он умудрился «запрячь» BMW, наряженный оленем. Таким необычным способом нижегородцев решил поздравить с прошедшими праздниками скандально известный блогер Ким.

Напомним, своими пранками он шокирует горожан уже не первый раз. Сначала он устроил пенную вечеринку в главном городском фонтане, потом импровизированный пляж на Большой Покровской. И каждый раз его ролики оказывались в топе новостей. Не стало исключением и это видео – за пару часов оно набрало больше 30 тысяч просмотров.

Своим пранком нижегородец надеялся вернуть новогоднее настроение жителям города. ФОТО: Ким Сухонин.

- Новогоднее настроение в душе, а не в дате, - прокомментировал свое видео сам автор.

Большинство нижегородцев восприняли этот ролик весьма доброжелательно – как-никак лишнее напоминание о новогодних праздниках еще никому не мешало. Но все-таки нашлись и те, кто был готов добавить свою ложку дегтя.

- Когда шофера уже прав лишат?! – негодовал Виктор Сафронов.

Большинство нижегородцев отреагировали на пранк весьма положительно ФОТО: Ким Сухонин.

- Вы что такие негативные на него налетели? – возразила им Маргарита Ефимова. - Парнишка проводит время как можно весело, а вы только и имеете диванные войска.

- В ГИБДД любят такие видео! Прибавка в казне, - пошутил Олег Шумилов.