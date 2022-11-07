Нижегородец, изнасиловавший и избивший односельчанку, предстанет перед судом спустя 11 лет

В июле 2022 года обвиняемый заключен под стражу. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Обычно преступления, совершенные много лет назад, в криминальной практике считают «глухарями» и раскрыть их удаётся редко. Однако в Нижегородской области следователям удалось докопаться до сути в довольно неочевидном преступлении, произошедшем 11 лет назад. На улице села Кичанзино Арзамасского района 4 декабря 2011 года было найдено тело 37-летней женщины, а самое ужасное, что все признаки насильственной смерти были на лицо. Тогда было возбуждено уголовное дело и специалисты преступили к его расследованию.

- Преступление, совершенное в условиях неочевидности, длительное время оставалось нераскрытым. Вместе с тем работа следователей в составе постоянно действующей аналитической группы по вопросам раскрытия преступлений, совершенных в прошлые годы, продолжалась, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Кропотливая работа, поиски улик и судебные экспертизы позволили возобновить уголовное дело. С помощью изучения следов, генетического исследования, а также медицинской экспертизы, выявляющей происхождение клеток на вещественных доказательствах, удалось найти и так называемого «убийцу». Им оказался местный житель, который проживал с погибшей в одном селе.

Как предполагают следователи, 3 декабря 2011 года в своем доме в селе Кичанзино мужчина попытался изнасиловать односельчанку, а затем совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Женщина активно сопротивлялась, а мужчину, видимо, это разозлило, поэтому он также стал её жестоко избивать. После случившегося женщина ещё была жива и даже смогла покинуть чудовищное место, где подверглась насилию. Однако выжить пострадавшая так и не смогла, ей не удалось даже дойти до своего дома, от полученных телесных повреждений она умерла на улице Октябрьской.

Летом текущего года подозреваемого 65-летнего мужчину задержали и под тяжестью собранных доказательств свою вину он признал. В июле нижегородец был заключён под стражу. Сейчас его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей, а также в покушении на изнасилование и иных действиях сексуального характера с применением насилия.

Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения и вынесения приговора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!