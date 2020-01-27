Нижегородцы выбирают фонтан для Нижневолжской набережной

В текущем году на Нижневолжской набережной планируется установить фонтан. Нижегородцам предложили самостоятельно выбрать, каким он будет, с помощью голосования. Об этом сообщили в АНО «Институт городской среды Нижнего Новгорода».

По информации источника, на выбор даются два возможных варианта фонтана – квадратный и круглый. Круглый фонтан состоит из 220 струй, в квадратном задействованы 84.

В голосовании приняли участие более 2600 жителей города, круглый фонтан сильно отстает от интерактивного "конкурента". ФОТО: ФОТО: АНО «Институт городской среды Нижнего Новгорода»

Круглый – это плоская чаша 15-метрового диаметра, максимальная высота струй – 10 метров. В центре сооружения – водный экран с лазерным шоу. Видеопрезентация – здесь.

Квадратный фонтан более динамичен и интерактивен, в нем можно регулировать высоту, конфигурацию и цвет водных струй, задать более 60 водных арок. Причем нажать на соответствующую кнопку сможет любой желающий. Кроме того, предусмотрен детский режим. Видеопрезентация – по ссылке.

Выбирать "шоу-программу" квадратного фонтана может любой прохожий. ФОТО: АНО «Институт городской среды Нижнего Новгорода»

Проголосовать за понравившийся фонтан можно на сайте мэрии Нижнего Новгорода. Голосование продлится до 10 февраля, на данный момент в нем приняли участие более 2,6 тысяч человек.