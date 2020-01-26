«Плакал и звал маму»: ребенок получил травмы при катании на тюбинге в Балахне

Очередной несчастный случай произошел во время катания на тюбингах в городе Балахне Нижегородской области. Об этом очевидцы происшествия сообщили в группе «Балахна Live» в социальной сети «ВКонтакте».

- Сегодня на опушке произошел несчастный случай. Подробностей не знаю, но мальчик лежал на снегу и очень сильно кричал, плакал и звал маму, но она не сразу подошла, наверное, была где-то в другом месте. Приезжала скорая помощь. Их забрали, - рассказал анонимный подписчик группы.

По словам местных жителей, на этой горке несчастные случаи – привычное дело.

- Там и взрослым-то кататься опасно, а детям тем более. Женщина в том году голову разбила об дерево, не смогла остановить ватрушку, - написала Арина Владимирова.

- А может, просто без ватрушек можно обойтись? Каждую зиму одно и то же, покалечились, убились… Но никого это не настораживает и не останавливает, - возмутилась Наталья Федорова.