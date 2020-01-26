«Мамонтенок на Волге»: в Нижнем Новгороде спасли человека, плывшего по реке

Из-за теплой погоды Волгу до сих пор не сковал толстый слой льда, однако любителям зимней рыбалки это не мешает – буквально каждый день на реке можно увидеть десятки рыбаков. Один из них, по словам очевидцев, оторвался и поплыл на льдине – в соцсетях появилось видео, которое, судя по всему, снял один из спасателей.

- Вон, вызвали нас того идиота спасать. Плывет на чем-то стоя, - говорит на видео «оператор».

На видео видно, как горе-рыбак проплывает мимо канатной дороги. Очевидцам увиденное напомнило известный детский советский мультфильм про мамонтенка.

Как выяснилось, человек по Волге действительно проплывал, однако отнюдь не на льдине: он находился на надувном каяке и был одет в гидротермокостюм, который не промокает и не тонет.

- Несмотря на то, что помощи он не просил, силами аварийно-спасательного отряда Нижегородской области человек был эвакуирован на берег. В медицинской помощи он не нуждался, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.