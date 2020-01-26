2020-01-26T13:04:33+03:00
Происшествия

Молодая женщина погибла в ДТП с иномаркой и автобусом в Нижнем Новгороде

Трагедия произошла в Автозаводском районе вечером 25 января
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Молодая женщина погибла в ДТП с иномаркой и автобусом в Нижнем Новгороде. Фото: Виталий ОМЕЛЬЧЕНКОМолодая женщина погибла в ДТП с иномаркой и автобусом в Нижнем Новгороде. Фото: Виталий ОМЕЛЬЧЕНКО
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Смертельная авария произошла в Нижнем Новгороде вечером 25 января. О трагедии сообщили в социальных сетях очевидцы происшествия.

- Авария по дороге на Петряевку – легковушка влетела в маршрутный автобус №307, оба в кювете, - написал в сообществе «Регион-52 | Нижний Новгород» Слава Колмогоров.

- ДТП случилось около 19:20 в субботу, 25 января 2020 года. 31-летняя женщина со стажем вождения два года ехала на иномарке и столкнулась с рейсовым междугородным автобусом, в результате чего тот опрокинулся. В результате женщина погибла, ее пассажиру потребовалась медицинская помощь, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

А вот водитель и пассажиры опрокинувшегося автобуса каким-то чудом не пострадали – никто из них не обращался за медицинской помощью. Выбраться из автобуса, лежащего на боку, им помогали водители проезжавших мимо автомобилей.

Причины и обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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