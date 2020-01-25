2020-01-25T19:14:25+03:00
Спорт

Нижний Новгород может принять финал Олимп Кубка России

Матч пройдет уже в середине мая
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижний Новгород может принять финал Олимп Кубка России. ФОТО: Юлия ГоршковаНижний Новгород может принять финал Олимп Кубка России. ФОТО: Юлия Горшкова
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Финал Олимп Кубка России может пройти в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает издание Sports.ru со ссылкой на журналиста Сергея Егорова.

- В Российском футбольном союзе все ближе к решению по финалу Кубка, - цитирует издание слова журналиста. - Регламент указывает, что определиться надо за 6 месяцев до матча (он в середине мая). Все сроки вышли, но решения нет. По моей информации, ближе всех Нижний Новгород. Город проводил матч сборной, там команду хорошо приняли. Там два года назад был Суперкубок.

Напомним, в 2018 году Нижний Новгород принял целый ряд матчей чемпионата мира по футболу. Вместимость стадиона составляет 45 тысяч человек. Общая площадь здания стадиона превышает 127 тысяч квадратных метров.

После чемпионата мира на стадионе прошло еще несколько значимых матчей и несколько концертов российских звезд, в том числе Светланы Лободы и группы «Ленинград».

ИСТОЧНИК KP.RU

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