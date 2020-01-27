2020-01-28T10:26:40+03:00
Общество

Нижегородцам расскажут, как делать крутые ивенты и оставаться в плюсе

Приглашенным экспертом лектория станет арт-директор ресторана BUTCH&DUTCH и литературного кафе БЕZУХОВ Денис Павлов
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 приглашает нижегородцев принять участие в очередной встрече образовательного проекта «Спичка!». Приглашенным экспертом лектория станет арт-директор ресторана BUTCH&DUTCH и литературного кафе БЕZУХОВ Денис Павлов. Он расскажет о главных «ингредиентах» организации любого события и его продвижении.

Мобильный оператор Tele2 приглашает нижегородцев на встречу с Денисом Павловым – арт-директором ресторана BUTCH&DUTCH и литературного кафе БЕZУХОВ. Денис расскажет о базовых шагах в создании событий различного масштаба, разберет процесс подготовки на составляющие и подробно объяснит каждый из шагов. Участники встречи получат вдохновляющую инструкцию для поиска креативных решений и убедятся, что «ивенты будут жить вечно». Денис поделится личным опытом организации событий – в ходе встречи он разберет как успешные кейсы, так и те, которые сам лично характеризует как «не очень». Кроме того, гости встречи смогут задать спикеру свои вопросы и получить экспертные рекомендации по поиску креативных идей для ивентов.

Денис Павлов — арт-директор ресторана BUTCH&DUTCH и литературного кафе БЕZУХОВ, бывший арт-директор сети FIDEL’ и латиноамериканского бара ROZAS. Встреча с Денисом состоится 28 января в 19:00 в лектории «Правда» на Варварской, 32 (Нижполиграф, 4 этаж). Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте проекта.

Встречи для нижегородцев Tele2 проводит в рамках образовательного проекта «Спичка!». Лекторий представляет собой серию коротких мероприятий, нацеленных на обмен полезным опытом. Здесь каждый участник сообщества в дружеской обстановке может поделиться своими знаниями. Мероприятия проходят дважды в месяц.

В Нижнем Новгороде проект «Спичка!» стартовал в конце 2019 года. За прошедший период состоялось уже 6 встреч с различными спикерами как Настя Старых, Эдуард Макаров, Наташа Максименко и другие. Участниками встреч уже стали свыше 400 нижегородцев. В 2020 году проект продолжает свою работу, расписание встреч можно посмотреть на сайте проекта. Подробнее о проекте – здесь.

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