«Ребенок услышал, как скулит собака»: Жители Балахны организовали спецоперацию, чтобы вытащить дворнягу из глубокого погреба

- Мама, мама, там собака скулит! Скорее! Если мы ей не поможем, она погибнет, - прибежавший с улицы сынишка упорно тянул за собой жительницу Балахны Марину Змееву. Впопыхах женщина едва-едва успела одеться и прихватить с собой фонарик.

- Я шел по улице и вдруг слышу – собака скулит! – тараторил малыш, пока они шли в сторону сгоревших сараев. – Ты ведь ей поможешь?

Едва выбравшись из заточения, Муха бросилась наутек.Фото: СОЦСЕТИ

Эти сараи уже два года мозолили глаза местным жителям в самом центре города – на улице Горького. Тамошние ямы-колодцы представляли серьезную опасность для детворы и бездомных животных, но, несмотря на все жалобы, сносить эти руины никто и не думал.

Подойдя к обугленным деревяшкам, Марина с трудом протиснулась внутрь покосившихся построек. И тут же едва не угодила в большую дыру в полу. Глубоко внутрь уходила шахта погреба. Именно оттуда и раздавался истошный собачий лай.

- Видно было, что на дне прыгает маленькая черная собачонка, - вспоминает Марина. – Приглядевшись, я поняла, что это бездомная дворняга Муха.

Эту собаку знала вся округа – ее уже несколько лет подкармливала вся местная детвора. Откуда она взялась, никто из местных жителей не знал. Некоторые поговаривали, что у нее вообще есть хозяин, да только о своем питомце он нисколько не заботится.

- Мама, мы ведь ее здесь не бросим? – голос малыша дрогнул.

- Конечно, нет, - заверила его Марина. Хотя как вытащить Муху из западни, она в то время не могла даже представить.

На помощь к собаке Марина поспешила с одним только фонариком.Фото: СОЦСЕТИ

- Сама я дама габаритная, - честно призналась в интервью «Комсомолке» Марина Змеева. – О том, чтобы пролезть в этот погреб, нечего было и думать.

Первым делом Марина принялась звонить спасателям, но без толку. «Мы занимаемся спасением людей, а не животных», - отрезали там. Стало понятно, что на помощь специалистов рассчитывать не приходится.

Тем временем собачий визг становился все более жалобным. Перепуганная собака в ужасе металась по своей темнице, царапая стены и тщетно пытаясь выбраться.

- Я вспомнила, что у меня были знакомые кинологи, - рассказала Марина. – К счастью, они мне не отказали.

Чтобы освободить животное, кинологами была организована целая спасательная операция. Выбив заблокированные двери в сарай, они подобрались вплотную к погребу и, соорудив из веревки петлю, подхватили истошно визжавшую Муху.

Прежде Марина и не подозревала, что может стать собачьим спасателем.Фото: СОЦСЕТИ

- Это, конечно, чудо, но у дворняги не было никаких повреждений, - удивляется Марина. – У нее были целы и лапы, и бока – ни одной царапины.

Выбравшись из заточения, Муха тут же бросилась наутек. Остановилась она лишь в нескольких километрах от своей западни. Только там она перевела дух и немного поела. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.