Электричка насмерть сбила двоих мужчин под Нижним Новгородом

Два человека попали под колеса электрички в Нижегородской области вечером в воскресенье, 26 января 2020 года. Как сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России, трагедия произошла на 26 километре перегона «Алешино – Большое Козино».

Мужчины 1948 и 1971 годов рождения переходили железнодорожные пути в неположенном месте и не заметили приближающегося поезда, следующего из Правдинска в Нижний Новгород. Машинист резко затормозил, но пешеходы были слишком близко. Они оба скончались от полученных травм.

На место происшествия выезжали следователи, которые организовали проведение проверки. Обстоятельств случившегося сейчас выясняются.

Напомним, в конце августа прошлого года пригородный электропоезд насмерть сбил мужчину на станции «Дубравная» в Сормовском районе. Информация о чрезвычайном происшествии и фото появились в одном из нижегородских пабликов.