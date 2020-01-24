2020-01-24T17:10:30+03:00
Происшествия

В центре Нижнего Новгорода КамАЗ протаранил жилой дом

К счастью, в результате аварии никто не пострадал [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В центре Нижнего Новгорода КамАЗ протаранил жилой дом. ФОТО: "Экипаж. Хроника происшествий"В центре Нижнего Новгорода КамАЗ протаранил жилой дом. ФОТО: "Экипаж. Хроника происшествий"
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Необычная авария произошла сегодня в центре Нижнего Новгорода – здесь в переулке Гаршина в Нижегородском районе КамАЗ протаранил жилой дом. Правда, как отметили очевидцы, здание было столь ветхим, что легко могло бы упасть и без помощи грузовика.

- Ветхое надо сносить, - отметил Андрей Пивнев.

- Он точно демонтировал ветхий фонд, - поддержал его Кирилл Агапов.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. ФОТО: "Экипаж. Хроника происшествий".

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. ФОТО: "Экипаж. Хроника происшествий".

Также интерес у пользователей вызвал тот факт, что кузов грузовика был полон песка, львиную долю которого он высыпал в аккурат перед домом. И это стало еще одним поводом для шуток.

- Когда жаловались на коммунальщиков, что у подъезда не посыпают песок, - пошутил Александр Сударев.

- Быстрый, как волк – сильный, как КрАЗ, - оценил шутку Дмитрий Фролов.

Эту аварию многие посчитали курьезным случаем. ФОТО: "Экипаж. Хроника происшествий".

Эту аварию многие посчитали курьезным случаем. ФОТО: "Экипаж. Хроника происшествий".

Напомним, ранее мы писали о том, как известный нижегородский миллионер разнес целую автостоянку в элитном жилом комплексе и «заминировал» поезд «Стриж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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