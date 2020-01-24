«Такая уютная и теплая»: Наталья Водянова поделилась трогательным снимком с сыном

Супермодель Наталья Водянова известна не только как звезда подиумов и благотворитель, но и как заботливая мама. У нее в семье подрастает пятеро детей, самому младшему из которых всего три года. Поклонников восхищает ее трогательная забота о детях и удивительный уют в доме. Очередной трогательный снимок вместе с младшим сыном Ромой особенно восхитил подписчиков.

- Теплый прием дома, - прокомментировала фотографию своего возвращения домой Наталья Водянова.

Фотография действительно получилась на редкость теплой и уютной, что тут же отметили поклонники звезды.

- Ммммм как мило! Дома всегда хорошо, - прокомментировала снимок colorstudioofficial.

natasupernova Warm welcome home

- Такая уютная и тёплая фотография, - согласилась dreamdria.

- Наталья, малыши сильно скучают, пока Вы путешествуете по делам? – задалась вопросом muzapokotilo.

Надо сказать, что этот год начался для супермодели с радостных событий. Сначала она поделилась новостями о грядущей свадьбе со своим партнером Антуаном Арно, а потом заговорила о покупке нового дома.