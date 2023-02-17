«Завязали в пакет и выкинули на помойку»: Новорожденных щенков бросили умирать на морозе в Нижнем Новгороде

Ответственность должны нести хозяева животных. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Страшная тенденция появилась в Нижнем Новгороде в последние дни – горожане начали массово выбрасывать на помойку своих домашних собак, ставших ненужными дома. Только за эту неделю в городе и области произошло три подобных случая. Одна из самых громких историй случилась аккурат в День всех влюбленных – местная жительница случайно нашла в мусорном баке восемь новорожденных щенков, завязанных в целлофановый пакет. Хвостики отчаянно визжали и пытались выбраться из смертельной ловушки. На февральском морозе большинство из них погибли за считанные минуты.

– Они лежали в сырой тряпке, воды в пакете было 3 сантиметра, они все сырые были. Выжили только двое, которые просто оказались в серединке. Их просто отправили умирать, а не чтобы кто-то услышал и подобрал, – рассказывает нижегородка Юлия Журавлёва.

Вероятно, нерадивые хозяева сначала пытались утопить щенят, а потом уже сгрузили их в пакет и безжалостно выбросили на помойку. Волонтёры пытались спасти двух выживших щенков, отогревали, как могли и срочно искали кормящую суку, но попытки оказались тщетными. Малыши продержались дольше, чем их братья и сёстры, но всё равно погибли.

Ещё один ужасающий случай произошел в Павлове, где неизвестные также засунули собаку в мешок, завязали его покрепче и выкинули в мусорный бак. Нашла страдалицу неравнодушная женщина, которая тут же связалась с зоозащитниками.

– Собаку отвезли в ветеринарную клинику, где ей оказали необходимую помощь. Затем наш волонтёр забрал животное на передержку с медицинским лечением. Всё, что мы могли сделать, мы сделали, но собака умерла позавчера ночью. К сожалению, не спасли, – рассказала «КП – Нижний Новгород» зоозащитница Лара Саплина.

То же самое произошло и в селе Грудцино Павловского района 14 февраля, где местная жительница обнаружила в мусорном мешке скулящую собаку. На место выезжал очередной волонтёр, забрал бедное животное, но по дороге в ветеринарную клинику в Нижний Новгород собака погибла.

– Собаку ожидали хирурги, так как оказалось, что в неё стреляли, запихали в мешок и выкинули, как мусор, – объяснила Лара. – Подобное происходит часто, каждый год. И я обратила внимание, что это происходит весной. Например, в прошлом году мы находили собаку в мусорном мешке, завязанным проволокой. Это делают нездоровые люди с психическими отклонениями. Сейчас предвесенние посылы, видимо. Такой ужас творят больные и обиженные жизнью люди.

На страдания животных обрекают и те нижегородцы, которые выкидывают щенков и котят на улицу в ошейниках. Важно понимать, что животные растут, а ошейники нет. В результате, совсем скоро они превращаются в удавку, мешающую животным есть и дышать. Волонтеры не раз пытались отыскать живодеров, обрекающих животных на смерть, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

– Мы всё делаем сами и за свои деньги. Волонтеры тратят свои деньги, помощи никакой не получаем. Когда обращаемся за помощью к вышестоящим, чтобы проводили расследования или помогали найти записи с видеокамер, нам везде идут отказы, как и с возбуждением уголовных дел, – делится Лара Саплина.

По словам зоозащитницы, живодёров надо судить и привлекать к более строгим наказаниям, чем штраф в пять тысяч рублей. Если бы хотя бы одного человека посадили, то, возможно, другие бы сто раз подумали, прежде чем жестоко обращаться с животными.

– Я считаю, что сейчас надо срочно вводить чипирование, чтобы все животные числились за хозяевами. Тогда нельзя было бы их просто выкинуть в мусорные ямы. Важна стерилизация, чтобы животные не плодились. Нужен подход, чтобы ответственность несли в первую очередь хозяева животных, – подытожила зоозащитница.

Как действует программа отлова

Согласно Федеральному закону «Об ответственном обращении с животными», который вступил в действие в 2020 году, отловленных безнадзорных животных лечат, стерилизуют и, если через 21 день не нашелся старый или новый хозяин, животное отпускают в прежнее место обитание. В Нижегородской области такая система действует с 2014 года.

Жители могут самостоятельно оставлять заявки на сайте «Отлов НН», а также по телефону 8(831)272-52-00, либо номеру ЕДДС 8(831)446-66-01.

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