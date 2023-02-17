Снег и мороз до -9 градусов: Узнали, какой будет погода в Нижнем Новгороде в выходные

В воскресенье порывы ветра достигнут 6 метров в секунду. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В грядущие выходные погода вновь преподнесет нижегородцам немало погодных сюрпризов. Прежде всего, горожанам стоит готовиться к лёгкому морозу и снегопаду. Рассказываем, насколько сильными будут порывы ветра и какую температуру обещают синоптики.

В пятницу, 17 февраля, утром столбики термометров покажут от -5 до -7 градусов. Днем и вечером столбики термометров будут колебаться от -3 до -5 градусов. Днем, а также ночью возможен небольшой снег. Преимущественно северный ветер достигнет 2,2 метра в секунду.

Суббота выдастся на пару градусов холоднее. Синоптики обещают, что с утра и до самой ночи температура воздуха изменится не сильно, она будет варьироваться от -6 до -9 градусов. В течение всего дня будет идти снегопад. Влажность воздуха составит 85-90%, а атмосферное давление – 747-754 миллиметра ртутного столба.

Воскресенье, 19 февраля, будет пасмурным и снежным днём. С утра температура воздуха будет колебаться от -8 до -9 градусов. По ощущениям будет все -16 градусов. А вот уже с обеда и до самой ночи будет -7 градусов. Порывы восточного ветра не превысят 6 метров в секунду.

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