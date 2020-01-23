В Нижнем Новгороде прошел автопробег в честь расстрелянной хаски

В Нижнем Новгороде состоялся автопробег в честь жестоко убитой хаски. Напомним, зверское убийство произошло вечером 4 января. Четверо пьяных мужчин в упор расстреляли беззащитное животное из охотничьего ружья. Свидетелем убийства стал местный житель, вызвавший на место происшествия сотрудников полиции. Однако спасти саму собаку не удалось. Организатором автопробега стала благотворительная организация «Чип и Дэйл».

В мероприятии приняли участие больше 10 автомобилей. ФОТО: Лариса Саплина.

- Я лично отвозила тело расстрелянной собаки на экспертизу. Это невозможно перенести и забыть, - делится волонтер Лариса Саплина. – И это далеко не единичный случай. Издевательства над животными, убийства кошек и собак, сотни выброшенных на улицу домашних питомцев – все это стало обычным делом для Нижнего Новгорода. Это чудовищное убийство стало последней каплей. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, мы и решили организовать этот автопробег.

Во время автопробега участники проехали от Сормовского парка до площади Минина. По дороге они сделали несколько остановок: на Нижегородской ярмарке и у Чкаловской лестницы.

Своей акцией зоозащитники постарались привлечь внимание к жестокости по отношению к животным.

- Мы добиваемся, чтобы расследование этого жестокого убийства было доведено до конца, - настаивает Лариса Саплина. – Если преступники не будут наказаны, то такая жестокое отношение к животным будет продолжаться и дальше.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий