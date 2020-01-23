Свалку под Ванеевским мостом ликвидировали после жалоб в соцсетях

Свалку под Ванеевским мостом в Советском районе Нижнего Новгорода убрали после сообщений разгневанных жителей в социальных сетях. Жалоба на несанкционированную помойку была опубликована в группе «Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)».

- Территория под Ванеевским мостом превращается в свалку. И это в центре города. Судя по мусору, привозят все, что можно привезти: строительный мусор, старые покрышки, бытовые отходы, даже нераспроданные елочки после Нового года! И никому нет дела, хотя в двух минутах отсюда находится районная администрация, - возмутилась Лусинэ Гришина.

В тот же вечер в комментариях под постом отметилась администрация города Нижнего Новгорода.

- Добрый вечер! Благодарим за сигнал, свалку ликвидируют завтра до 17:00, - пообещали чиновники. А на следующий день продемонстрировали фото, на которых грузовики вывозят мусор с территории под мостом.