Афиша Нижнего Новгорода с 15 по 22 января: «Проклятие», Фабио Мастранджело и «Продавец дождя»

КИНО

УЖАСЫ (США, КАНАДА)

«Проклятие»

Пятнадцать лет назад продюсер и режиссер Сэм Рэйми («Простой план», «Человек-паук», «Затащи меня в ад») впервые представил американской аудитории фильм «Проклятие». Теперь же создатель знаменитой франшизы «Зловещие мертвецы» предлагает зрителям вновь вернуться к полюбившейся многим истории. В основу американского фильма 2004 года был положен одноименный японский ужастик режиссера Такаси Симидзу. Картина была невероятно популярна в Японии - помимо очевидного решения снимать сиквел, фильм вызвал живой интерес Рэйми, который предложил Симидзу адаптировать ужастик для американской аудитории. Режиссер: Николас Пеш. В ролях: Андреа Райзборо, Демиан Бишир, Джон Чо, Бетти Гилпин, Лиин Шэй и Джеки Уивер. (18+)

С 16 января в кинотеатре «Арлекино», Советская площадь, 5; тел. 202-98-98

Билеты: уточняйте по телефону

КОНЦЕРТ

«Битва титанов»: Фабио Мастранджело

Совсем скоро в кремле состоится концерт в рамках абонемента № 25 «Битва титанов» (первый концерт цикла). В программе - арии и симфонические фрагменты из опер «Князь Игорь», «Борис Годунов» и «Хованщина». Автор идеи и дирижер - Фабио Мастранджело. В этот вечер на сцену выйдут солисты Культурного центра Елены Образцовой (Санкт-Петербург) и Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии. (6+)

19 января, 18.30

Кремлевский концертный зал, Кремль, 2; тел. 439-11-87

Билеты: 700-800 рублей

СПЕКТАКЛИ

«Продавец дождя» в Театре драмы

Героиня этой истории давно убедила себя, что недостойна счастья. Чудес в жизни не бывает, а значит, и ждать уже больше нечего. Но все изменило внезапное появление таинственного незнакомца. Его рецепт счастья оказался очень простым: хочешь быть счастливым - бей в барабан! А еще пойми, что сам человек решает - упиваться ли ему собственным страданием или наслаждаться жизнью. Ведь счастье живет внутри каждого из нас. Позови, и оно не заставит себя долго ждать. Придет, закружит в водовороте чувств. И тогда хлынет долгожданный дождь, и свершится чудо! Нужно только верить, что это возможно. Нужно только очень-очень верить… (16+)

17 января, 18.30

Театр драмы им. М. Горького, ул. Б. Покровская, 13; тел. 419-51-73

Билеты: 250-800 рублей

«Коко Шанель: страницы жизни»

Действие спектакля происходит во Франции в первой половине XX века. Страницы жизни Великой Мадмуазель, подарившей миру образ женщины, который до нее никто и представить себе не мог! Коко Шанель ввела моду на короткие стрижки, придумала незаменимое маленькое черное платьице, открыла революционные духи. Страницы жизни женщины особенной красоты, оригинального, тонкого ума и выдающегося характера, обречённой на одиночество…(12+)

18 января, 18.00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты 150-650 рублей

«Миграция». Спектакль в жанре сторителлинга

Жизнь человека - огромное путешествие. Кто-то постоянно меняет города и страны, кто-то путешествует внутри своей страны, кто-то никогда не бывал за пределами собственного города, но постоянно находится в движении. В движении к мечте, а по большому счету человек постоянно находится в поиске самого себя. «Миграция» - это спектакль Московского театра «Студия Project» в жанре storytelling, где три актрисы делятся собственными историями о том, куда приводят мечты. В личных историях каждый зритель, возможно, найдет свои ответы на вопросы: куда двигаться, к чему стремиться, а чего или кого сторониться? (18+)

19 января, 19.00

DKRT Space, ул. Б. Покровская, 18; тел. 283-38-00

Билеты: 500-800 рублей

ВЫСТАВКИ

«Январские каникулы»

В НГВК открылась одна из крупных выставок, проводимых Нижегородской организацией ВТОО «Союз художников России» многие годы в режиме биеннале. Раз в два года для участия в выставках приглашаются все желающие авторы в возрасте до 35 лет. В основном это те люди, которые принимают решение сделать изобразительное искусство своей профессией или уже работают в ней.

Большинство участников выставки - студенты Нижегородского художественного училища. Они демонстрируют свои учебные постановки, этюды, эскизы дипломных работ. Самостоятельные творческие работы представляют студенты и выпускники ведущих художественных вузов страны. Также в экспозиции представлены работы учащихся и выпускников бутафорского отделения Нижегородского театрального училища. Они представляют станковые живописные и графические работы. Яркой составляющей выставки являются работы членов Молодежного объединения нижегородского отделения Союза художников России. В общей сложности новая выставка включает 155 работ 77 авторов. (6+)

По 19 января

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/ 2; тел. 439-09-71

Билеты: 150 рублей

«Ее Величество Сцена»

В стенах Нижегородского государственного художественного музея начинает работу выставка «Ее Величество Сцена», приуроченная к Году театра в России. Погружение в атмосферу театрального спектакля подобно чуду. Однако имена «волшебников сцены» не звучат повсеместно, а эскизы остаются сокрытыми от глаз зрителя. Выставка «Ее Величество Сцена» познакомит зрителя с уникальными произведениями отечественной сценографии из собрания музея.

В экспозиции - более 40 произведений театрально-декорационного искусства, созданных в период с 1885 по 1973 годы. Большая часть из них - графические работы, экспонируемые впервые.

В конце XIX - начале XX веков театрально-декорационная живопись в России переживает период расцвета. Среди экспонатов выставки - театральные работы выдающихся художников этого времени: эскизы декораций В. Д. Поленова к пьесе С. И. Мамонтова «Алая роза» (1885), А. Я. Головина к опере Н. А. Римского-Корсакова «Псковитянка» (1901), К. А. Коровина к опере Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» (1909), В. А. Серова к балету «Шехеразада» (1910), поставленному М. М. Фокиным.

На выставке также демонстрируются работы знаменитых сценографов второй половины XX века: эскизы декораций В. Ф. Рындина к спектаклям «Двенадцатая ночь» (1945) и «Мадам Бовари» (1963), эскизы Т. Г. Бруни к балету «Дон Кихот» (1952), Н. Н. Медовщикова к спектаклю «Гамлет» (1959). Особое место в экспозиции занимают работы талантливых художников, оформлявших спектакли в Горьком. (0+)

По 19 января

Художественный музей, Кремль, 3; тел. 439-03-96

Билеты: уточняйте по телефону