400 школьников и студентов приехали на «Робофест-НН»

Являясь одним из самых высокотехнологичных предприятий в российской промышленности, Горьковский автозавод уделяет огромное внимание подготовке кадров. Специальные образовательные программы, сотрудничество с вузами и техникумами, создание детских технопарков – всех направлений образовательной деятельности «Группы ГАЗ» и не перечислить. Одним из самых зрелищных и массовых стал ежегодноый региональный фестиваль «Робофест-НН», участниками которого становятся ребята в возрасте от 6 до 25 лет. В этом году фестиваль на базе корпоративного университета «Группы ГАЗ» прошел уже в седьмой раз. Его организаторами стал Горьковский автозавод, Фонд «Вольное дело», детский технопарк «Кванториум» и Министерство образования Нижегородской области.

- «Робофест-НН» проходит в нашем регионе с 2013 года, - напомнил заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов. – В этом году в нем примут участие около 400 детей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска и других городов. Кроме того, в этом году фестиваль стал по-настоящему международным - на него приехали участники из Узбекистана. Нам есть, чему поучиться друг у друга, поэтому робототехника может стать связующим звеном для укрепления международных связей.

Фото: Михаил СОРОКИН

Фото: Михаил СОРОКИН

Постоянными участниками фестиваля становятся молодежные команды подшефных учебных заведений компании. Среди них лицей № 165, НГТУ имени Алексеева, Нижегородский автомеханический техникум, Центр одаренных детей и робототехническое объединение ГАЗа. Каждая команда представила на суд жюри свои уникальные проекты и собственных роботов.

- К этому фестивалю ребята готовились очень долго, - вспоминает тренер команды «ГАЗboys» из лицея № 165 Антон Зотов. – Особенно тщательно они работали над сборкой своего робота, способного выполнять все заявленные в условиях задачи. В ходе дальнейшего обучения и подготовки к работе на предприятии это станет для них бесценным опытом. К примеру, в сфере машиностроения роль робототехники трудно переоценить.

Фото: Михаил СОРОКИН

Со стороны эти многочисленные роботы и лего-миры кажутся ожившей мечтой ребенка. Но в такой игровой форме ребята получают и первые азы профессиональной ориентации.

- «Группа ГАЗ» заинтересована в воспитании нового поколения инженеров и специалистов, способных разрабатывать и применять инновационные технологии, - пояснила директор по стратегическому развитию персонала и корпоративной культуре «Группы ГАЗ» Елена Марштупа. – Поэтому мы поддерживаем программу «Робототехника», «Робофесты» и «Робокроссы», где ребята получают реальную профессиональную подготовку для работы на современных автоматизированных производствах.

Фото: Михаил СОРОКИН

И этой программой дело не ограничивается. Подготовка новых кадров носит системный характер и начинается с юных лет. Не далее как в сентябре 2019 года на площадке «Группы ГАЗ» стартовал проект детского технопарка «Кванториум», где готовят будущие кадры, востребованные на высокотехнологичных предприятиях.

- Мы понимаем, что будущие кадры мы должны готовить со школы, - уверена координатор образовательных программ «Группы ГАЗ» Надежда Глуменкова. - У нас существует целый ряд образовательных программ и партнеров, которые помогают нам в решении этой сложной задачи. Сегодняшний фестиваль тому яркий пример – свои работы представляют участники разного возраста. Самые маленькие ходят в кружки, детские технопарки и робототехнические объединения. А студенты могут здесь продемонстрировать потенциальному работодателю свой «инженерный проект», где представлены уже более сложные разработки и компетенции. В результате, ребенок вливается в этот процесс со школьной скамьи и, постепенно наращивая потенциал, становится первоклассным специалистом.

Фото: Михаил СОРОКИН

При этом с каждым годом число участников фестиваля растет. Если в 2013 году на него приехали 270 ребят, то на этот раз - уже больше 400. И в дальнейшем масштаб мероприятия будет только расти.

КОНКРЕТНО

Соревнования на «Робофест-НН» проходят по следующим направлениям:

• Hello, Robot!

• LEGO и Hello, Robot! OPEN

• FLL, FTC, Jr.FLL

• AutoNet

• EcoNet

• Инженерный проект