Количество жалоб нижегородцев на некачественное отопление в этом сезоне выросло

Нижегородцы стали чаще жаловаться на проблемы с теплоснабжением в текущем отопительном сезоне. Максимальное количество звонков поступило на телефон единой диспетчерской службы Нижнего Новгорода (ЕДДС) от жителей Советского района. В частности, зарегистрировано 1204 обращения, тогда как в прошлом году было принято всего 454 сигнала. Такие статистические данные представил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Павел Марков на заседании постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству 22 января.

Вторым по количеству поступивших обращений стал Канавинский район (888), а третьим – Московский (832).

Наименьшее число жалоб зарегистрировано в Автозаводском (516), Нижегородском (500) и в Сормовском (230) районах. При этом количество обращений на некачественное отопление увеличилось в этом сезоне во всех районах города, кроме Канавинского.

Павел Марков связывает рост числа жалоб с поздним завершением ремонтно-инвестиционной программы АО «Теплоэнерго».

- Теплоэнерго в прошлом году подняло для себя плановую цифру по ремонту сетей с 57 до 100 километров. Многие работы не были выполнены к началу отопительного сезона. Чтобы обеспечить завершение ремонтных работ, Теплоэнерго смонтировало временные перемычки и вошло в отопительный сезон с предположением возможностей будущих переключений. А каждое переключение вызывает массу жалоб и обращений жителей, поэтому рост количества жалоб связан с тем, что работы по переключению на постоянные схемы происходит в отопительный период. С одной стороны, увеличение объема ремонта и выход на нормативные показатели – хорошая задача, но она не должна становиться сверхзадачей и приносить неудобства для жителей, - отметил Павел Марков.

Что касается технологических нарушений, то их больше всего наблюдалось в Советском районе – 449. За ним следуют Автозаводский (341) , Канавинский (321) и Нижегородский (301) районы.

- Рост технологических нарушений наблюдался в основном по Советскому району. Самое большое количество технологических нарушений также приходится на Нижегородский и Канавинский районы, причем порядка 5% технологических нарушений приходится на бесхозные сети. Пока еще не решена проблема с такими сетями, бюджет направляет на устранение аварийных ситуаций порядка 20 млн рублей, поэтому одна из задач – уменьшение и ликвидация бесхозных сетей как категории, которая отвлекает бюджетные ресурсы, - пояснил Павел Марков.

Комментируя итоги заседания, председатель комиссии Владимир Аношкин сообщил, что комиссия намерена порекомендовать ресурсоснабжающим компаниям более эффективно распределять средства.

- Надо посмотреть, что туда включено, какие работы должны выполняться, где средства не использованы, может, нужно подсказать: «Господа, вам надо организовать переброску средств? Мы поучаствуем в этом процессе, будем рекомендовать, чтобы вам разрешили использовать их на перекладку». Есть средства на работы, которые можно было бы перенести «за кадр», а самые необходимые сделать в этот период. А то из года в год у нас 300 отключений. 100 дней прошло, а у нас 300 отключений. Через меня проходит информация, когда дом отключен и когда его включат – меньше восьми часов не получается. Кому приятно даже в такую погоду, что батареи будут холодными восемь часов? Поэтому будем бороться, - прокомментировал Владимир Аношкин.

Напомним, в этом отопительном сезоне в Нижнем Новгороде произошло несколько крупных аварий на теплосетях, которые привели к перебоям с теплоснабжением большого количества домов. Мэр города распорядился провести комплексную проверку причин аварийности на теплосетях.