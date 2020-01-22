С 2021 года нижегородцев будут брать на работу только с электронными трудовыми книжкам

Нижегородцы, которые впервые устроятся на работу после 2021 года, могут рассчитывать только на электронные трудовые книжки. Бумажные аналоги для них оформлять перестанут. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции 22 января, посвященной итогам годовой деятельности Отделения Пенсионного фонда по Нижегородской области.

Как отметила начальник регионального управления организации персонифицированного учета ОПФР Наталья Соленая, те, кто уже имеет бумажную трудовую книжку, могут оставить ее, написав заявление.

- Для работников действует принцип добровольности перехода. Все работодатели до 30 июня обязаны уведомить работника о том, что изменилось законодательство и о том, что у работника есть право до 31 декабря 2020 года написать заявление и сделать выбор: или он продолжает вести бумажную трудовую книжку, или он переходит на электронную. В случае если остается бумажная трудовая книжка, то работодателю придется вести и бумажную, и электронную, - разъяснила Наталья Соленая.

Она также сообщила, что перечень сведений в электронных трудовых книжках останется практически таким же, как в бумажных аналогах. Они будут содержать информацию о сотруднике, месте работы, датах приема, увольнения и перевода на другое место. Кроме того, будут вноситься данные о должности, профессии специальности, квалификации, структурном подразделении и виде поручаемой работы. Электронная трудовая также будет включать сведения об основаниях кадрового мероприятия (дату, номер и вид документа), а также сведения о прекращении трудового договора. Данных о наградах в электронных трудовых книжках содержаться не будет.

- В 2020 году работодатели предоставляют ежемесячную отчетность. Первый отчет у нас начинается с 1 февраля 2020 года, будут предоставляться сведения по кадровым мероприятиям за январь этого года. Уже с 2021 года при приеме или увольнении работодатель будет предоставлять сведения не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа. Если это другие кадровые мероприятия, например перевод с одной должности на другую, то такие сведения также будут предоставляться ежемесячно, - рассказала Юлия Соленая.

Как сообщил управляющий ОПФР по Нижегородской области Владимир Тарасов, сотрудники пенсионного фонда перейдут на электронный формат трудовых книжек уже в этом году, чтобы послужить примером для других. Он также отметил, что цифровизация будет происходить постепенно и почти незаметно. Он заверил, что перевод всех процессов в электронный формат, будет выгоден всем, позволит сократить время и сэкономить деньги.

- Работодателю это тоже удобно – забил данные в компьютер, и проблем нет. Цифровизация принесет только пользу, сократит время, которое мы тратили на переезды, походы в учреждения. Можно будет отслеживать ситуацию со своей трудовой книжкой в личном кабинете без проблем. Ежемесячно работник будет видеть, сколько за него заплатили, правильно ли заплатили или нет, - сказал Владимир Тарасов.

Уйдут ли в будущем из обращения бумажные трудовые книжки, пока неизвестно. По крайней мере законодатель пока это не рассматривает. Однако если работник решил сохранить бумажную книжку, то право перейти на электронную в будущем, у него есть, а вот наоборот сделать уже не получится.