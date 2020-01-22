«Без порток, но в шапке»: нижегородка бросилась на защиту автомобиля, который эвакуировали на штрафстоянку

Сегодня в Дзержинске на пересечении улиц Буденного и Гайдара водители стали свидетелями забавной ситуации. Со стороны могло показаться, что сотрудник ГИБДД делает предложение своей даме. Выглянуло редкое в последнее время солнышко. Все живое радовалось.

Не совсем понятно, правда, зачем девушка вскарабкалась на эвакуатор. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что дама еще и босая. Правда, в шапке… Но в конце концов каждый может предлагать руку и сердце так, как ему заблагорассудится.

Увы, дело было вовсе не в романтике, на перекрестке разыгрывалась обычная драма жизни — хозяйка автомобиля пыталась остановить эвакуатор, который увозил ее любимого железного коня на штрафстоянку. А для достижения своей цели — забралась на платформу. Инспектор ГИБДД, соответственно, пытался ее с этой платформы снять.

Инспектор все-таки уговорил хозяйку автомобиля спуститься с платформы эвакуатора. ФОТО: соцсети

В этом житейском споре все было предсказуемо — дама плакала, мужчина уговаривал ее слезть с эвакуатора. Как утверждают очевидцы, ему это в конце концов удалось — все еще рыдающую автовладелицу посадили в патрульную машину и увезли в неизвестном направлении.

Машину с истошно работающей сигнализацией отправили на штрафстоянку.