В Нижнем Новгороде пройдет автопробег в честь зверски убитой хаски

Чудовищная история расстрела бездомной хаски в Сормовском районе Нижнего Новгорода потрясла горожан до глубины души. Напомним, зверское убийство беззащитного животного произошло в аккурат под старый новый год 14 января.

- Все произошло около восьми вечера, - вспоминает местный житель Сергей. – Я как раз смотрел телевизор, как вдруг раздался хлопок. Выглянул в окно и увидел такую картину: бежит раненая собака, а за ней четверо пьяных мужиков с ружьем. Я, конечно, сразу метнулся ей на помощь. По дороге начал звонить в службу спасения.

Однако пока Сергей спускался с девятого этажа, помогать было уже некому – пушистый бедолага умер на месте. Как выяснилось впоследствии, в него выпустили четыре пули. Сейчас по данному факту полицией проводится доследственная проверка. Но на этом история не закончилась – в память зверски убитой хаски нижегородские зоозащитники намерены провести автопробег.

- Я лично отвозила тело расстрелянной собаки на экспертизу. Это невозможно перенести и забыть, - делится волонтер Лариса Саплина. – И это далеко не единичный случай. Издевательства над животными, убийства кошек и собак, сотни выброшенных на улицу домашних питомцев – все это стало обычным делом для Нижнего Новгорода. Это чудовищное убийство стало последней каплей. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, мы и решили организовать этот автопробег.

Автопробег стартует в 12:00 23 января от Метеора рядом с Сормовским парком. Уже сейчас известно, что в нем примут участие больше десяти машин.

- По пути, мы сделаем несколько остановок, в том числе у Нижегородской ярмарки, у Чкаловской лестнице и у памятника Чкалову на площади Минина, - рассказывает Лариса Саплина. – Мы надеемся, что нижегородцы нас поддержат и присоединятся к акции против жестокого обращения с животными. Мы будем рады всем. Также во время этого мероприятия мы рассчитываем собрать благотворительную помощь для бездомных животных, оказавшихся в нижегородских приютах.