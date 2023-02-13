Несколько дней бегала с удавкой на шее: В Нижнем Новгороде спасли собаку, которую пытались задушить живодеры

У собаки сильный отёк. Фото: Лара Саплина.

Безумно жестокая история произошла в Балахне – здесь неизвестные люди пытались задушить собаку: набросили на шею удавку из проволоки, затянули, но животному, к счастью, удалось сбежать. Несколько дней испуганный пёс бегал по улицам в надежде на помощь, но никто, кажется, не обращал на него внимания. Петля тем временем продолжала сдавливать горло и вскоре морда собаки сильно распухла.

Однако мир оказался не без добрых людей, днем 12 февраля с мольбой о помощи в поисково-спасательный отряд «Волонтёр» обратилась бабушка. Женщина рассказала, что по улицам поселка Гидроторф бегает пёс, на которого без слёз не взглянешь. Мол ещё чуть-чуть и хвостик погибнет. После такого обращения информация попала к нижегородским зоозащитникам, которые бросились на выручку.

Собака сейчас на передержке. Фото: Лара Саплина.

– Мы обратились в службу отлова, вместе с ними отправились на место. Долго искали собаку в подвалах и на улице. Вскоре нашли несчастное животное, – рассказала в социальных сетях зоозащитница Лара Саплина.

Собаку доставили в клинику Госветуправления в Нижнем Новгороде, где её экстренно приняли на приём врачи.

– Верёвка оказалась удавкой из проволоки специально сделанной, чтобы убить собаку. Тут у меня комментариев нет. Они кончились, – поделилась зоозащитница Алина Есюкова-Терехова.

Удавка. Фото: Лара Саплина.

После того, как собака получила необходимую медицинскую помощь, её отвезли на платную передержку. Также хвостику придумали имя – Майк. Ветеринары никаких прогнозов насчет состояния пса давать не стали, но предупредили, что отёк может держаться в течение пяти дней.

В новом месте Майк стал прятаться по углам. Никакой агрессии собака не проявила и, несмотря на очевидный страх людей, позволила подойти и погладить себя.

– Отёк спадает, даёт трогать шею. Господи, милый добрейший мальчишка! – отписались о состоянии Майка зоозащитники днём 13 февраля.

Сейчас остаётся только надеяться, что собака пойдёт на поправку и вскоре найдет любящих хозяев.

Помощь можно оказать:

Реквизиты СБ 5469 4200 1194 7697 Анна Владимировна Ф.

Обязательно с пометкой для Майка.

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