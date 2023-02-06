Вася, жги дальше: Что произошло после концерта Басты в Нижнем Новгороде

На концерте был солд-аут, Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 5 февраля, в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде прошел большой сольный концерт популярного российского рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко). Нижегородцы ждали этого события с нетерпением: уже 16 января стало известно, что все билеты на запланированное выступление были проданы и артист собрал солд-аут.

Фото: скрин из видео. Источник: Василий Вакуленко (https://vk.com/basta).

Концерт Басты начался с небольшим опозданием, исполнитель задержался на 8 минут. К моменту выхода рэпера на сцену зал «Нагорного» был полон. Выступление артиста было лаконичное, без грандиозного представления с танцами, без ярких сценических костюмов или вычурного видеоряда. Однако атмосфера царила душевная, драйвовая и зажигательная. Зрители вовсю наслаждались инструментальным версиями таких нашумевших хитов, как «Выпускной», «Урбан», «Я поднимаюсь над землёй», «неболей» и многими другими. Также ожидаемо прозвучала «Сансара», которую хором пел весь дворец спорта.

Фото: скрин из видео. Источник: Светлана Канаева.

После концерта 42-летний исполнитель на своей страничке в соцсетях опубликовал небольшой, но очень классный и атмосферный видеоотчет. На записанных кадрах можно увидеть, как нижегородские фанаты не скупятся на эмоции и принимают рэпера «на ура!».

На странице Басты после его триумфального концерта поклонники обрушили на любимого исполнителя множество комплиментов: «Крутой концерт», «Вася, жги дальше», «Пел в живую, кайф», «До сих пор эмоции зашкаливают», «Концерт – огонь!», «Мощная энергетика», «Очень круто!», «Респект», «Море эмоций и позитива».

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