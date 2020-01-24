2020-01-24T15:16:25+03:00
Общество

Транспортную карту «Ситикард» можно пополнить во всех салонах связи Tele2

Теперь эта услуга доступна во всех розничных точках оператора в Нижегородской области
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 расширила адресную программу салонов, где нижегородцы могут пополнить счет своей транспортной карты «Ситикард». Теперь эта услуга доступна во всей фирменной рознице оператора в Нижегородской области.

Tele2 продолжает развивать дополнительные сервисы для клиентов в фирменной сети дистрибуции. Компания увеличила количество салонов связи, где посетители могут пополнить счет транспортной карты оператора системы «Ситикард». Теперь эта услуга доступна во всех розничных точках оператора в Нижегородской области. Клиенты салонов связи могут с помощью сотрудника салона внести денежные средства для пополнения электронного кошелька транспортной карты или продления любого электронного проездного билета.

Запись пополнения на транспортную карту производится со следующего дня после внесения средств прямо в транспорте на платежном терминале при оплате проезда. При этом на смартфонах с операционной системой Android, поддерживающих бесконтактную технологию NFC, записать пополнение можно сразу с помощью мобильного приложения «Ситикард».

Также Tele2 предлагает нижегородцам воспользоваться услугой оформления персональных транспортных карт в рознице оператора. При предоставлении необходимых документов (паспорт и СНИЛС) сотрудник салона поможет заполнить анкету-заявку и отправит ее в «Ситикард». Персональные транспортные карты с фотографией и именем владельца предоставляются оператором системы бесплатно. Получить электронный проездной заявитель сможет через 14 дней в этом же салоне связи.

Адреса салонов связи Tele2 в Нижнем Новгороде, где можно оформить транспортную карту «Ситикард»:

г. Нижний Новгород, пл. Революции, д.9 (ежедн. 09:00-21:00)

г. Нижний Новгород, пл. Комсомольская, д. 2 (ежедн. 09:00-21:00)

г. Нижний Новгород, пл. Советская, д.3 (ежедн. 10:00-21:00)

г. Нижний Новгород, пл. Советская, д.5 (ежедн. 10:00-22:00)

г. Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д.3 (ежедн. 09:00-21:00)

г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д.2 Б (ежедн. 09:00-21:00)

г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д.2 А (пн-пт 09:00-20:00, сб-вс 09:00-19:00)

г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.105 (ежедн. 10:00-22:00)

г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д.11 (ежедн: 10:00-21:00)

г. Нижний Новгород, ш. Южное, д.2 Б (ежедн. 10:00-21:00)

с. Федяково, ТЦ «МЕГА» (ежедн. 10:00-22:00)

Оформить персональную транспортную карту клиенты Tele2 также могут в областных салонах связи оператора – в регионе работает еще 12 фирменных точек, где посетители могут оформить и получить свой электронный проездной билет. Услуга доступна в ряде салонов Арзамаса, Выксы, Дзержинска, Павлова, Сарова, Сергача и других населенных пунктов. Полный список адресов распространения и пополнения транспортных карт в Нижегородской области можно посмотреть на сайте оператора системы «Ситикард».

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

- Сотни тысяч нижегородцев ежедневно пользуются городским общественным транспортом, поэтому важно создать комфортные условия для каждого. Как социально-ответственный бизнес Tele2 также заинтересована в формировании качественной городской инфраструктуры. Мы активно развиваем партнерский проект с оператором системы «Ситикард», который направлен на создание удобных и доступных точек пополнения и оформления транспортных карт. Кроме того, в ближайшее время мы планируем начать выдавать посетителям наших салонов «временные» транспортные карты, которыми нижегородцы смогут пользоваться в период ожидания изготовления персонального проездного.

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