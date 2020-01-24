2020-01-24T10:01:06+03:00
Общество

«Не новость, а балдёжка!»: Сразу две нижегородские команды прошли в премьер-лигу КВН

В следующем сезоне они выступят на «Первом канале»
Валерия ГРОМОВА
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Фото: Команда КВН "Вологодские Росы"Фото: Команда КВН "Вологодские Росы"Фото: СОЦСЕТИ
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Отличные новости! Сразу две команды КВН из Нижнего Новгорода – «Вологодские росы» и «Сборная холодных КВН-городов» - попали в телевизионную премьер-лигу. В следующем сезоне они поборются на «Первом канале» в программе с Александром Масляковым-младшим за победу и выход в Высшую лигу

Составы телевизионных лиг 2020 года стали известны по итогам международного фестиваля «Кивин», который прошел в Сочи.

- Ну привет, премьерочка! По результатам сочинского фестиваля следующий сезон мы начинаем в Телевизионной Премьер-лиге на «Первом канале». Не новость, а балдёжка! – сообщили КВНщики из команды «Вологодские Росы» на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в прошлом сезоне команда «Вологодские росы» была финалистом телевизионной Международной лиги КВН в Минске, а «Сборная холодных КВН городов» - финалистом телевизионной Первой лиги в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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