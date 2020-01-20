2020-01-20T12:20:28+03:00
Общество

Высокоскоростной поезд «Ласточка» вернулся в расписание

АО «РЖД» возобновило продажу билетов и опубликовало расписание движения «Ласточки»
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Нижегородцы активно протестовали против отмены удобных и недорогих поездов.Нижегородцы активно протестовали против отмены удобных и недорогих поездов.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Напомним, несколько дней назад с официального сайта РЖД пропало расписание высокоскоростных поездов «Ласточка» и «Стриж». Кроме того, в продаже не оказалось и билетов на эти поезда. Нижегородцы активно протестовали против отмены маршрутов, и даже организовали сбор подписей за возврат маршрутов. В ситуацию пришлось вмешаться главе региона Глебу Никитину.

«Высокоскоростное железнодорожное сообщение занимает важное место в жизни тысяч нижегородцев и москвичей. Как только появилась информация о том, что на поезда невозможно приобрести билеты, я связался с руководством РЖД для прояснения ситуации», - сообщил губернатор. Глава области также отметил, что высокоскоростное железнодорожное сообщение является в том числе и частью развития туризма в регионе, поэтому поезда не просто нельзя отменять, а наоборот – нужно развивать транспортное сообщение.

На данный момент перевозчик возобновил продажу билетов на «Ласточку», на сайте есть и весеннее расписание поезда. С 1 марта поезд «Ласточка» будет отправляться из Нижнего Новгорода в 07.35 (с прибытием в Москву в 11.36), в 9.40 (с прибытием в Москву 13.48), в 13.36 (с прибытием в Москву в 17.36) и 17.55 (с прибытием в Москву в 22.10).

Напомним, на прошлой неделе в расписание вернулись «Стрижи». «После получения приказа ОАО «РЖД» о корректировке расписания, продажа проездных документов будет возобновлена», - говорится в официальном письме АО «РЖД».

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев прошлого года скоростные поезда «Сапсан», «Ласточка» и «Стриж» перевезли 3,7 млн пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области открылось первое импортозамещающее производство полимеров
Нижегородец убил сына из-за квартиры
Нижегородский путешественник Валентин Ефремов доставит послания нижегородцев на гору Афон
Автогонщицу из Нижегородской области могут амнистировать
Всем аномалиям назло: в Нижегородской области провели фестиваль снежных скульптур
Пожарная сигнализация сработала в театре Драмы на Покровке 19 января
В Нижегородской области объявлен конкурс на присуждение экологической премии
Виновник разлива химотходов в Нижегородской области принес извинения
В Нижнем Новгороде в течение дня ожидаются сильный ветер и небольшой снег
Обгоревшее тело мужчины нашли у гаражей в Московском районе
Временные отключения трансляции телерадиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде 20 января
Вакансия тусовщицы появилась в Нижнем Новгороде
Московский вокзал эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за сообщения о бомбе
Дни профориентации пройдут в центрах занятости Нижегородской области
Помещения Нижегородского острога сдадут под салон красоты и шоу-рум
Более 438 миллионов рублей сэкономила Нижегородская область на торгах в декабре
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с праздником Крещения Господня
Парк Славы на Автозаводе благоустроят в 2020 году
Первенство России по фехтованию среди юниоров пройдет в Арзамасе
Год памяти и славы стартует в Нижегородской области 23 января
Новых цех для выращивания стерляди и форели построят в Нижегородской области
Два автобуса сгорели дотла в Заволжье минувшим вечером
В Нижнем Новгороде прекращены поиски 27-летней мамы с годовалым ребенком
Владимир Панов начал ездить на работу на автобусах
В Нижегородской области снизились цены на мясо и рис
Нижегородцы устроили дебош на борту самолета