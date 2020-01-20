Высокоскоростной поезд «Ласточка» вернулся в расписание

Напомним, несколько дней назад с официального сайта РЖД пропало расписание высокоскоростных поездов «Ласточка» и «Стриж». Кроме того, в продаже не оказалось и билетов на эти поезда. Нижегородцы активно протестовали против отмены маршрутов, и даже организовали сбор подписей за возврат маршрутов. В ситуацию пришлось вмешаться главе региона Глебу Никитину.

«Высокоскоростное железнодорожное сообщение занимает важное место в жизни тысяч нижегородцев и москвичей. Как только появилась информация о том, что на поезда невозможно приобрести билеты, я связался с руководством РЖД для прояснения ситуации», - сообщил губернатор. Глава области также отметил, что высокоскоростное железнодорожное сообщение является в том числе и частью развития туризма в регионе, поэтому поезда не просто нельзя отменять, а наоборот – нужно развивать транспортное сообщение.

На данный момент перевозчик возобновил продажу билетов на «Ласточку», на сайте есть и весеннее расписание поезда. С 1 марта поезд «Ласточка» будет отправляться из Нижнего Новгорода в 07.35 (с прибытием в Москву в 11.36), в 9.40 (с прибытием в Москву 13.48), в 13.36 (с прибытием в Москву в 17.36) и 17.55 (с прибытием в Москву в 22.10).

Напомним, на прошлой неделе в расписание вернулись «Стрижи». «После получения приказа ОАО «РЖД» о корректировке расписания, продажа проездных документов будет возобновлена», - говорится в официальном письме АО «РЖД».

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев прошлого года скоростные поезда «Сапсан», «Ласточка» и «Стриж» перевезли 3,7 млн пассажиров.