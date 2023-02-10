Потепление до -1 и снег ожидаются в Нижнем Новгороде на выходных

Рассказываем, какая будет погода на выходных в Нижнем Новгороде. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

В ближайшие выходные никакие неприятные сюрпризы нижегородцам не грозят. Судя по прогнозу, погода в городе идеально подойдёт для прогулок – ожидается небольшой снег и легкий мороз.

В пятницу, 10 февраля, столбики термометров покажут от -3 до -6 градусов. Погода будет стоять пасмурная, к ночи ожидается небольшой снег. Скорость преимущественно южного ветра не превысит 4,8 метра в секунду. Влажность воздуха составит 81-90%, а атмосферное давление – 751-761 миллиметра ртутного столба.

В субботу в городе станет чуть теплее. Утром температура воздуха будет колебаться от -1 до -4 градусов, а затем к обеду остановится на отметке в -2 градуса. С утра синоптики обещают небольшой снег, в обед прогнозируется уже дождь со снегом, а к ночи пойдёт снегопад.

Воскресенье, 12 февраля, будет снежным. Утром и днем столбики термометров покажут от -3 до -5 градусов, а ночью будет до -8 градусов. Весь день будет идти снег, наиболее интенсивные осадки ожидаются в первой половине дня. Ветер в этот день сменит три направления, но его скорость не превысит 2,4 метра в секунду.

Напомним, ранее нижегородский синоптик рассказала, когда в Нижнем Новгороде наступит весна. Нижегородцам уже наскучили однообразные бело-серые февральские пейзажи. Пока многие с нетерпением ждут весенних капелей, проталин и первых подснежников, где-то в Калининградской области всем на зависть распустились нежно-розовые цветки сакуры. Возможно ли такое чудо в нашем городе? Подробнее об этом в нашем материале.

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