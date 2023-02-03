Потепление до -1 и дождь со снегом ожидаются в Нижнем Новгороде на выходных

Погода вновь преподнесет нижегородцам немало погодных сюрпризов. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В грядущие выходные погода вновь преподнесет нижегородцам немало погодных сюрпризов. Прежде всего, горожанам стоит готовиться к мокрому снегу.

В пятницу, 3 февраля, столбики термометров покажут от -2 до -4 градусов. Утром и вечером пройдет небольшой снег, а днём возможен дождь со снегом. Скорость преимущественно юго-восточного ветра не превысит 2,2 метра в секунду. Влажность воздуха составит 88-92%, а атмосферное давление – 751-752 миллиметра ртутного столба.

В субботу в город придёт потепление, столбики термометров достигнут -1 градуса. Утром температура воздуха будет колебаться от -2 до -3 градусов, а затем к обеду достигнет -1.. -2 градуса. С утра синоптики обещают небольшой снег, но с обеда и до самой ночи прогнозируется уже дождь со снегом.

В воскресенье, 5 февраля, снова немного похолодает. Утром и днем столбики термометров покажут от -3 до -4 градусов, а ночью будет до -6 градусов. Весь день будет идти снег, днем ожидаются наиболее интенсивные осадки. Ветер в этот ожидается преимущественно юго-восточный, его скорость не превысит 1,3 метра в секунду.

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