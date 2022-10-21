Нижегородец Иван Ветров стал участником шоу «Новые танцы-2» на ТНТ

Молодой человек танцует в направлении «вог». Фото: канала ТНТ.

На телеканале ТНТ продолжается показ отборочных этапов во второй сезон проекта «НОВЫЕ ТАНЦЫ». В кастинге участвуют лучшие солисты, дуэты и танцевальные команды со всей страны. Все они сражаются за денежный приз в семь миллионов рублей и любовь телезрителей. Одним из участников девятого выпуска шоу, который покажут в 21:00 22 октября, стал нижегородец Иван Ветров. Молодой человек танцует в направлении «вог» и очень любит своё ремесло. В интервью он рассказал о своем творческом пути, а также о том, как стал участником второго сезона шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ».

– Расскажи, с чего начался твой творческий путь, и почему все-таки вог?

Путь начался с обычных эстрадных танцев, которые включали в себя и классику, и акробатику, и все на свете. Потом пробовал хип-хоп и дэнсхолл, но все было не то. Попробовал вог, и в голове было «вот оно». На этом стиле поиски закончились, потому что в воге сошлось всё: ощущения, моя физиология, подача, концепция форм. И я понял, что дальше поисков не будет, так как в поиске своего стиля у нас с вогом произошёл полный мэтч.

– Почему решил снова принять участие в проекте, но уже один?

Потому что понял, что уже могу выступать сольно. Это просто какой-то момент роста, когда ты понимаешь, что ты уже в силах сделать это сам. Это как в детстве - ты же первые уроки делаешь с родителями, а потом уже самостоятельно. Так и здесь.

– На сцену больше нравится выходить в команде или в соло?

Оба раза понравились, но по-разному. Единственное, что отмечу, выходить одному немного легче, потому что, если забудешь хореографию, можешь просто импровизировать, тут же нет команды.

– Поменялось ли что-то на проекте (формат, условия) относительно прошлого шоу?

Если говорить относительно прошлого шоу, вообще ничего все поменялось. У каждого проекта свои недостатки и преимущества, но новый формат мне больше по душе. Круто, что можно прийти со своим стилем и с ним же идти дальше.

– Считаешь ли ты своих друзей из команды «MAFIA» своими конкурентами?

Конечно! Мне кажется, что было бы интересно побаттлить с ними на этой сцене, это было бы красиво.

– Как проходила подготовка к проекту?

Подготовка всегда проходит сложно. Нужно готовить номера, а иногда все силы на исходе, но надо брать и делать дальше, потому что скоро дедлайн. А я же ещё работаю в ИТ, поэтому днём одна работа, а потом до ночи другая. Иногда, это, конечно, кажется вообще невозможным физически и морально, но если очень захотеть - все получится.

Шоу выходит по субботам. Фото: канала ТНТ.

– Ты живешь в Нижнем Новгороде, как удавалось совмещать работу и съемки? От этого сильно устаешь? Оставалось ли свободное время на личную жизнь?

Проект с работой совмещать тяжело, но возможно. Тут вопрос только в твоём личном желании. Так ли это тебе надо? У меня было ощущение, что в этом году мне это прям надо, поэтому я просто много работал. Отдохнём когда-то потом. Личная жизнь - что это? Просто когда развиваешься в двух карьерах, то надо чем-то жертвовать, конечно. Вот в моем случае, это как раз личная жизнь.

– Как думаешь, проект «НОВЫЕ ТАНЦЫ-2» можно назвать большим танцевальным комьюнити?

Абсолютно! Я познакомился с большим количеством невероятных ребят, и все это благодаря проекту.

– Хотелось бы переехать в Москву? Держит ли что-то в Нижнем Новгороде?

Вот как раз с сентября я уже буду жить в Москве. Всегда держат какие-то факторы, идеальный момент не наступит. Поэтому решил, что просто надо взять и сделать.

– Какие у тебя ближайшие творческие планы?

Планов всегда много, но я не фанат ими делиться. Поэтому лучше просто наблюдайте за мной, если интересно.

– С кем из участников проекта ты успел подружиться?

Ну, сложно сказать, что с кем-то можно подружиться за такой короткий срок, много с кем удалось хорошо пообщаться. И определено, стал ещё ближе со своими из Мафии.

Участники сражаются за семь миллионов рублей. Фото: канала ТНТ.

– С кем из известных хореографов или танцоров хотелось бы поработать?

Определено хотел бы поработать с Владимиром Варнавой и Катей Решетниковой. Очень нравится ход их мыслей, то, как они рассуждают и как они говорят о танце. Мне это как будто бы близко.

– Совет для начинающих: как все-таки решиться на участие в большом телевизионном проекте?

Нужно просто хорошо подумать - действительно ли тебе это надо? Если чувствуешь, что сейчас именно этот момент, то подумай о том, что он может больше не повториться.

– Почему зрителям телеканала ТНТ точно стоит посмотреть это проект?

Потому что мы танцуем, чтобы это видели. Поэтому пусть зритель насладится танцем, которого на телевидении очень мало.

Новые выпуски шоу «Новые танцы» смотрите на ТНТ по субботам в 21:00.

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