Жилой многоквартирный дом горел в Чкаловске утром 21 октября

Площадь пожара составила 396 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар произошел в жилом многоквартирном доме в посёлке Чистое городского округа Чкаловск рано утром 21 октября. Там вспыхнул деревянный дом №17 по улице Ленина. На место происшествия пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №2. Огонь там активно бушевал, поднимал свои пламенные языки к небу, а от пожара валил столб дыма.

- Силами пожарной бригады были эвакуированы семь человек, в том числе два ребёнка, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Ликвидировать открытое горение удалось только в 08:33, к тому времени почти полностью выгорела крыша дома на площади 396 квадратных метров. В 11:45 была объявлена полная ликвидация последствий пожара. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

Известно, что пожар тушили и ликвидировали 25 человек личного состава и 7 единиц техники.

Напомним, ранее мы писали, что вечером 19 октября вспыхнул пожар в здании «Той самой шаурмы» на площади Минина и Пожарского. Из кафе пришлось эвакуировать 15 человек.

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