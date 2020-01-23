2020-01-23T14:29:36+03:00
Общество

Tele2 – самый быстрорастущий оператор в мире

Заключение сделано на основе банка данных Analysys Mason – международной компании, которая специализируется на консалтинговых услугах в телекоммуникациях и медиа
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 признана самым быстрорастущим зрелым оператором в мире. Заключение сделано на основе банка данных Analysys Mason – международной компании, которая специализируется на консалтинговых услугах в телекоммуникациях и медиа. В 2015-2018 гг. Tele2 демонстрировала среднегодовые темпы роста сервисной выручки в номинальном выражении относительно рынка в 12%, что ставит компанию на первое место по динамике среди мировых операторов.

С 2015 года Tele2 демонстрировала двузначные темпы роста в номинальном выражении, существенно обгоняя динамику рынка. При этом доля оператора на рынке увеличилась в 2015-2018 гг. с 11% до 15%. Компания заняла первое место по среднегодовым темпам роста выручки с результатом 12%, опередив на 1 п. п. тайского оператора TrueMove и на 2 п. п. – польского Play. Отрыв от американской компании T-Mobile составил 4 п. п. Вместе с тем Tele2 опередила на 7 п. п. обладателей пятого места – China Telecom и Telenor Bangladesh (5%).

Исследование проводилось на основе банка данных Analysys Mason (DataHub). Эксперты Tele2 оценивали органический рост в номинальном выражении зрелых операторов: рассматривались компании с выручкой более 1 млрд долларов с долей рынка в 2015 году от 10%. Таким образом, в выборку не попали мелкие операторы и стартапы.

Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2:

- Еще несколько лет назад аналитики едва рискнули бы прогнозировать, что Tele2, новый федеральный оператор, покажет лучший не только в России, но и во всем мире среднесрочный прирост выручки. Новая стратегия нацелила все ресурсы компании на создание и развитие ценности для клиента, а скоординированное и быстрое внедрение, высокая вовлеченность профессионалов Tele2 позволили добиться впечатляющих результатов. Tele2 стала примером успешной трансформации из дискаунтера в трендсеттера, меняющего устоявшиеся рыночные правила и практики. Интересно, что феноменальный рост Tele2 сопровождается началом оживления телеком-рынка России в целом.

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