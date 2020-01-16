Банда со специализацией: Крупную преступную группировку выявили в Нижегородской области

Бухгалтер, курьер, кадровик, работник оптового склада – вот лишь небольшая часть участников крупной преступной группировки, выявленной на территории Нижегородской области. Под ее влиянием находилось сразу несколько российских регионов и даже некоторые страны ближнего зарубежья. А найти преступников позволила обычная проверка документов сотрудниками ГИБДД.

«Подарок» на 1,5 миллиона

Морозным январским вечером внимание нижегородских постовых привлекла одна старенькая иномарка, следовавшая из Московской области в Челябинскую. Как выяснилось при проверке документов, все пассажиры были случайными попутчиками, воспользовавшимися популярным сервисом BlaBlaCar. Одна влюбленная парочка и приезжавший на заработки в Москву строитель – никто из них особых подозрений у сотрудников ГИБДД не вызывал. Лишь один пассажир заметно нервничал и все время старался отодвинуть свою сумку в сторонку. И, как оказалось, не зря.

- Да я в гости к родственникам добираюсь, - залепетал молодой человек, когда стражи порядка попросили его показать свои вещи. – У меня одна небольшая сумка – личные вещи и подарки. С Украины я еду…

«Подарки» его оказались весьма необычными – большой килограммовый сверток с белым неизвестным веществом. Как показала дальнейшая экспертиза, это был метилэфедрон – весьма опасный синтетический наркотик. Один грамм такого порошка стоит от полутора тысяч рублей, а его сверток потянул на все полтора миллиона! Так участники банды впервые попали в поле зрения полиции.

Всего у банды было изъято 24 килограмма наркотиков.Фото: Пресс-служба МВД России

В штате – кадровик и бухгалтер

В ходе расследования сотрудникам полиции постепенно удавалось выявить все новых фигурантов этой сложной преступной схемы. Она работала без сбоев, как тщательно отлаженный механизм.

- На сегодняшний день нам удалось задержать уже 14 участников этой банды, - рассказали «Комсомолке» в отделе следственной части ГСУ ГУ МВД по Нижегородской области. – Каждый из них имел свою определенную функцию: курьеры, работники оптового склада, региональные курьеры и розничные закладчики. В «штате» банды даже был свой кассир и кадровик. Он набирал новых участников в банду и начислял зарплаты за каждую проведенную операцию.

Надо признать, что уровню организации в этой банде позавидовала бы любая фирма. Большая часть наркотиков поступала в Москву с территории Украины. В столице их привозили на оптовые склады, где хранились большие партии наркотиков – весом от 10 килограммов. Дальше в дело вступали региональные курьеры, развозившие наркотики по стране.

- Как нам удалось выяснить, деятельность этой банды охватывала несколько регионов – Москву, Челябинск, Самару, Республику Башкортостан и Нижний Новгород, - объясняют следователи. - Наш город у них выполнял, в основном, транзитную функцию. Однако были курьеры, которые и здесь оставляли наркотики.

В каждом регионе были открыты свои интернет-магазины, где потребители могли заказать для себя грамм-другой. А потом, следуя указаниям закладчиков, искать их по городу. Речь идет о колоссальных объемах наркотиков – всего в ходе расследования сотрудниками правоохранительных органов было изъято больше 24 килограммов порошка. Никогда прежде в Нижегородской области не было банды с такими оборотами.

Чем моложе – тем главнее

Уникальным можно считать и состав преступной группировки. Из 14 задержанных участников пятеро были гражданами Украины, один – Казахстана, а остальные – россияне. При этом высшее положение в этой иерархии занимали совсем молодые люди 24-25 лет. Многие из них имеют высшее образование, в том числе юридическое. А один обвиняемый в последнее время писал музыку и даже выпустил свой диск. При этом никто из них не был судим и не употреблял наркотики.

- А вот на низшем уровне – курьерами и закладчиками – были люди среднего возраста, - рассказывают полицейские. – Почти все они сами употребляли наркотики и имели самую низкую зарплату в этой группе.

Финансовая сторона вопроса в этой банде вообще была обставлена довольно интересно. За одну перевозку крупной партии наркотиков курьер мог получить до ста тысяч рублей. При этом ему оплачивались все дорожные расходы, проживание на новом месте – ни дать ни взять командировочные!

- Самое интересное, что участники банды ни разу не встречались друг с другом и даже не знали настоящих имен других членов группы, - пояснили в отделе следственной части. – Общались они только через мессенджеры, где были зарегистрированы под никами. На сегодняшний день пять ников так и остались неопознанными. Пока неизвестно, был ли это один человек или пять разных людей.

Разумеется, контролировал всю эту «безымянную» группировку организатор. Его, кстати, пока так и не удалось отыскать. Более того, никто из участников группы ни разу с ним не общался – все они получали указания через неких посредников. Сейчас поиски главаря этой банды продолжаются.

Фигурантами дела уже стали 14 человек.Фото: Пресс-служба МВД России

- Что касается остальных участников банды, то все они находятся под арестом, - рассказывают полицейские. – По закону, им грозит о 15 до 20 лет тюрьмы.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

32-летний житель Арзамасского района устроил плантацию конопли во дворе собственного дома. У себя в теплице он высадил 47 кустов высотой до двух метров. При этом к наркотическому «садоводству» мужчина подошел весьма основательно: запасся специальным грунтом для удобрения и садовым инвентарем. Теперь горе-агроному может грозить либо штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.