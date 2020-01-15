2020-01-15T13:55:51+03:00
Общество

Забытые традиции: нижегородцы узнали больше о старинных святочных обрядах и песнях

Фольклорный праздник «Ходила коляда по святым вечерам» прошел в бальном зале усадьбы Рукавишниковых
Елена КАРАЛ
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Забытые традиции: нижегородцы узнали больше о старинных святочных обрядах и песняхЗабытые традиции: нижегородцы узнали больше о старинных святочных обрядах и песняхФото: Елена КАРАЛ
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Спеть песни, которые давно не звучали, поиграть в забытые игры, вспомнить старинные гадания и услышать звуки традиционных русских инструментов предложил Нижегородский музей-заповедник. 14 января в бальном зале купеческой усадьбы Рукавишниковых прошел фольклорный праздник «Ходила коляда по святым вечерам».

Как рассказала специалист по связям с общественностью музея Анастасия Макаренкова, у них хранится половина всего фондового запаса Нижегородской области.

- Фонд включает в себя как предметы материального, так и нематериального наследия: исследования наших этнографов, полевые записи, традиции и обряды народа нижегородского края, которые можно только услышать, вспомнить, оживить своим участием, - сказала Анастасия Макаренкова.

Гостей праздника ожидали старинные игры для взрослых и танцы

Гостей праздника ожидали старинные игры для взрослых и танцы

Устраиваются фольклорные праздники в бальном зале усадьбы уже четыре года подряд. Раньше они проводились для детей, а в этом году программа впервые рассчитана на взрослую аудиторию.

Вечер был посвящен святочной тематике, ведь сейчас – самый пик рождественских Святок.

Как рассказала заведующая сектором этнографии государственно историко-архитектурного музея-заповедника Ольга Гальцева, по мере работы сектора скопилось много полевого, экспедиционного материала по традициям святок. Это не только нижегородские обычаи позапрошлого века, но и всей России. Сотрудники музея решили оживить материал без выдумок и интерпретаций.

В начале ХХ века на Нижегородской ярмарке можно было увидеть представление старинного театра - вертепа

В начале ХХ века на Нижегородской ярмарке можно было увидеть представление старинного театра - вертепа

- У нас в Нижнем вертеп показывали на нижегородской ярмарке в начале ХХ столетия. Мы представляем сегодня такой старинный кукольный театр, будет обыграна тема Рождества Христа. Хотя появление вертепа относят к ХVIII столетию, в нем сосредоточены гораздо более древние традиции скоморошества и народного театра. Кроме того, существовали многочисленные святочные славословия и песенки: колядки, щедровки, виноградия и таусени. Колядки знают все, а другие песни широкому кругу незнакомы, - рассказала Ольга Гальцева.- Мы также включили в программу праздника подблюдные гадания, взяли фрагмент из нижегородского архива. Это классика о которой говорится, но мало кто понимает, как это происходило на самом деле. Познакомятся нижегородцы также с гаданиями шуточными, гаданиями-играми.

Святочные гадания

Святочные гадания

Помимо вертепа, гостей праздника ожидали старинные игры для взрослых, танцы, святочные посиделки и другие развлечения. Ольга Гальцева отметила, что в архивах музея есть еще много рабочих материалов этнографов. У сотрудников появилась идея - сделать на их основе целую серию мероприятий с условным названием «Дневники экспедиций». На них могут демонстрироваться слайды, песенный материал и другие сведения этнографических экспедиций. Если задумку реализуют, то нижегородцы смогут узнать еще больше о разных направлениях фольклора нижегородского края.

Гости праздника "Ходила коляда по святым вечерам" сыграли в русскую народную игру "Дударь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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