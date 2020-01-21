2020-01-21T10:33:00+03:00
Общество

«Никто не жаловался на плохое самочувствие»: НПАТ прокомментировал историю с мужчиной, который скончался на остановке после высадки из автобуса

По словам сотрудников, никакой помощи пассажиры не просили
Валерия ГРОМОВА
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Сотрудники НПАТ прокомментировали смерть мужчины, которого выгнали из автобусаСотрудники НПАТ прокомментировали смерть мужчины, которого выгнали из автобусаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Резонансная история произошла в Нижнем Новгороде в воскресенье, 12 января 2020 года. 52-летний мужчина скончался прямо на остановке после того, как его выгнали из автобуса. По словам его сына – Романа Малышева – отцу резко стало плохо, он упал, после чего кондуктор и водитель попросили его выйти.

Как сообщили «Комсомольской правде» в МП «Нижегородпассажиравтотранс», по данному факту уже проведена проверка – сотрудники рассказали свою версию случившегося. И она совершенно не совпала с версией нижегородца.

- Согласно объяснительным запискам сотрудников НПАТ, 12 января в автобус зашли три пассажира, из них двое, по мнению очевидцев, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, проезд они не оплатили. Водитель сделал этим пассажирам замечание о недопустимости нахождения в общественном транспорте в таком состоянии, - отметили на предприятии.

Затем, как утверждают водитель и кондуктор, один из пассажиров взял вещи и вышел на остановку, забрав своих спутников.

- Во время нахождения в автобусе никто из них не жаловался на плохое самочувствие и не просил о помощи, - говорится в объяснительной.

Более того, НПАТ утверждает, что помощь пострадавшим пассажирам с их стороны оказывается всегда. Например, 5 января водитель автобуса А-51 вызвал «скорую» упавшему в салоне одному из пассажиров, 8 и 16 января – медиков для пассажиров, почувствовавших недомогание, вызывали водители автобусов №А-90 и А-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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