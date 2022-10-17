Забили до смерти и закопали в лесу: Два пьяных нижегородца убили односельчанина из-за обиды дочери

Убийство произошло ночью 8 октября 2022 года. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Чудовищная история произошла в Дивеевском районе, где двое мужчин безжалостно расправились с односельчанином. Подозреваемых задержали и опросили, после чего выяснился предположительный мотив преступления. Как оказалось, дочь одного из мужчин была обижена на убитого.

Подозреваемые задержаны. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Всё произошло ночью 8 октября. Пьяные мужчины 29 и 37 лет встретились с 50-летним односельчанином у одного из домов в посёлке Сатис и там же набросились на него с кулаками. Сначала они жестоко избили потерпевшего, потом погрузили его в УАЗик и отвезли на берег реки. Там подозреваемые вытащили мужчину из машины и забили до смерти. Когда стало понятно, что односельчанин мёртв, они вывезли его тело в Вознесенский район и закопали погибшего в лесу.

- Подозреваемые были задержаны 11 октября, тогда же было обнаружено тело потерпевшего, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В настоящее время оба подозреваемых заключены под стражу. Скоро мужчинам предъявят обвинение по статье уголовного кодекса: «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Напомним, в августе этого года в Нижнем Новгороде пропала 72-летняя пенсионерка, а потом её нашли убитой в квартире соседа. Тело было спрятано в раздвижной диван. Предполагаемого убийцу уже задержали, он не только дал показания, но и даже показал, как совершал убийство.

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