2020-01-19T16:09:43+03:00
Общество

Глеб Никитин окунулся в крещенскую купель на Щелоковском хуторе

Праздничные богослужения и купания прошли в ночь на 19 января
Валерия ГРОМОВА
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Глеб Никитин искупался на Щелоковском хуторе на КрещениеГлеб Никитин искупался на Щелоковском хуторе на КрещениеФото: СОЦСЕТИ
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В ночь с 18 на 19 января 2020 года в Нижегородской области по традиции прошли праздничные богослужения и крещенские купания. В приволжской столице были оборудованы семь купелей, в одной из которых искупался и губернатор Глеб Никитин.

Местные жители заметили главу региона на Щелоковском хуторе - фотографии появились в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]».

Напомним, утром 19 января Глеб Никитин поздравил поздравил православных верующих с праздником Крещения Господня. Он напомнил, что и крестные ходы, и освящение воды в храмах и купание в купелях - все это всегда помогало людям чувствовать себя причастными к событиям, описанным в библии. А к крещенской воде всегда прикасались с глубоким чувством и ждали от нее помощи и исцеления.

- Пусть в ваших домах царят мир и благополучие!, - пожелал губернатор жителям Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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