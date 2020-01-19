Глеб Никитин окунулся в крещенскую купель на Щелоковском хуторе

В ночь с 18 на 19 января 2020 года в Нижегородской области по традиции прошли праздничные богослужения и крещенские купания. В приволжской столице были оборудованы семь купелей, в одной из которых искупался и губернатор Глеб Никитин.

Местные жители заметили главу региона на Щелоковском хуторе - фотографии появились в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]».

Напомним, утром 19 января Глеб Никитин поздравил поздравил православных верующих с праздником Крещения Господня. Он напомнил, что и крестные ходы, и освящение воды в храмах и купание в купелях - все это всегда помогало людям чувствовать себя причастными к событиям, описанным в библии. А к крещенской воде всегда прикасались с глубоким чувством и ждали от нее помощи и исцеления.

- Пусть в ваших домах царят мир и благополучие!, - пожелал губернатор жителям Нижегородской области.