Огромные пробки сковали Нижний Новгород утром 13 января

Метель, обрушившаяся на Нижний Новгород минувшей ночью, стала причиной многокилометровых заторов утром в понедельник, 13 января 2020 года. По данным на 8:00, все основные улицы приволжской столицы сковали восьмибальные пробки, сообщает Яндекс.

В верхней части города движение затруднено в основном на проспекте Гагарина в сторону площади Лядова, на Казанском шоссе в сторону Сенной, а также на улицах Ванеева, Родионова, Ошарской, Овражной и Тимирязева.

В Заречной части автомобилисты «застряли» на проспектах Ленина и Героев, около Нижегородской ярмарки, улицах Бетанкура, Коминтерна, Циолковского, Героя Рябцева и Баумана.

Дороги рядом с мостами между Нагорной и Заречной частями Нижнего Новгорода также скованы пробками. Мызинский мост стоит в сторону улицы Новикова-Прибоя, а Метромост – в сторону Московского вокзала. На Канавинском и Молитовском мостах отмечен «желтый» уровень заторов.

На некоторых участках скорость движения автомобилей не превышает трех километров в час. Сервис Яндекс.Погода прогнозирует метель в течение всего дня - будьте осторожны.