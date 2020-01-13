2020-01-13T08:33:15+03:00
Общество

Огромные пробки сковали Нижний Новгород утром 13 января

На некоторых участках скорость движения автомобилей не превышает трех километров в час
Валерия ГРОМОВА
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Огромные пробки сковали Нижний Новгород утром 13 январяОгромные пробки сковали Нижний Новгород утром 13 январяФото: "КП" Архив
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Метель, обрушившаяся на Нижний Новгород минувшей ночью, стала причиной многокилометровых заторов утром в понедельник, 13 января 2020 года. По данным на 8:00, все основные улицы приволжской столицы сковали восьмибальные пробки, сообщает Яндекс.

В верхней части города движение затруднено в основном на проспекте Гагарина в сторону площади Лядова, на Казанском шоссе в сторону Сенной, а также на улицах Ванеева, Родионова, Ошарской, Овражной и Тимирязева.

В Заречной части автомобилисты «застряли» на проспектах Ленина и Героев, около Нижегородской ярмарки, улицах Бетанкура, Коминтерна, Циолковского, Героя Рябцева и Баумана.

Дороги рядом с мостами между Нагорной и Заречной частями Нижнего Новгорода также скованы пробками. Мызинский мост стоит в сторону улицы Новикова-Прибоя, а Метромост – в сторону Московского вокзала. На Канавинском и Молитовском мостах отмечен «желтый» уровень заторов.

На некоторых участках скорость движения автомобилей не превышает трех километров в час. Сервис Яндекс.Погода прогнозирует метель в течение всего дня - будьте осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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