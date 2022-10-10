Пятеро нижегородцев выманили у доверчивых вкладчиков 61 миллион рублей, организовав фиктивный банк

Противоправная деятельность организованной группы пресечена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организованную преступную группу накрыли в Нижнем Новгороде, где пятеро местных жителей создали фиктивный банк и выманили у доверчивых вкладчиков свыше 61 миллиона рублей. Незаконно наживаться злоумышленникам удавалось в период с января 2017 года по август 2021 года.

Преступники занимались инкассации, обналичивали деньги, а также проводили кассовое обслуживание юридических и физических лиц. Для своей «работы» они использовали более 20 фальшивых подконтрольных организаций, счета которых были открыты в различных банках города.

- В результате этого они извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций, в размере более 61 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Также у главных пятерых обвиняемых были соучастники, но на них заведено отдельное уголовное дело.

Уголовное дело по статье: «Осуществление банковской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере организованной группой» направлено в суд. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Сормовского района. Теперь нижегородцы, замешанные в этой истории, ожидают вынесение приговора.

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