Нижний Новгород занял шестое место в рейтинге «Индекса борща»

Стоимость борщевого набора в среднем по России составляет 151 рубль 94 копейки. Фото: Мария СОРОКИНА

Борщ – это любимейшее блюдо для миллионов людей. Для приготовления этого супа необходим простой набор продуктов: свёкла, картошка, капуста, лук, морковь и, конечно же, мясной бульон. В октябре продукты для приготовления борща на семью из четырех человек подешевели в Нижнем Новгороде, так как потратить придётся всего 111,22 рубля. Это меньше среднего показателя по России на 40 рублей 72 копейки. Таким образом, Нижний Новгород занял шестое место среди самых дешёвых городов России по «индексу борща».

За основу исследования был выбран классический рецепт борща, из которого исключили декоративные элементы и приправы, а вот говяжье мясо заменили на куриное. Продукты выбирались самые дешевые, их приобретали в супермаркетах экономического класса – Пятерочка, Магнит, Дикси. Так, овощи покупали немытые и нефасованные, а курятину, сметану и чёрный хлеб брали самые дешёвые из всего наличия.

– Сметана должна быть именно сметаной, не «сметанным продуктом», жирностью не менее 15%, – подчеркнули специалисты.

В корзине покупок можно было найти: картофель (350 грамм), капуста (200 грамм), лук и морковь (по 80 грамм), свекла (130 грамм), чеснок (6 грамм), курятина (500 грамм), сметана (100 грамм) и чёрный хлеб (200 грамм). В результате выходил кассовый чек на сумму 111 рублей 22 копейки.

Стоимость борщевого набора в среднем по России составляет 151 рубль 94 копейки. Самое дорогое блюдо к обеду обойдется для жителей Анадыря, там за ингредиенты придётся отдать 418 рублей 22 копейки. На втором месте по «дороговизне» расположился Магадан, где на закупку продуктов для борща уйдет 288 рублей 7 копеек. Бронзу по рейтингу с самыми высокими затратами получает Норильск – здесь стоимость продуктов на четыре порции борща составляет 271 рубль 97 копеек.

Самый дешёвый набор для борща можно приобрести в Сочи за 105 рублей 58 копеек.

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