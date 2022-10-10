Похолодание и свинцовые тучи: Узнали, какой будет погода в Нижнем Новгороде на этой неделе

Синоптики рассказывают, какой будет погода в период с 10 по 16 октября. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Теплые дни в Нижнем Новгороде вот-вот уступят место октябрьским холодам. Вторая декада месяца выдастся более прохладной, однако снега пока не ожидается. Ночами температура воздуха будет опускаться уже до +3 градусов. Рассказываем, какую погоду ожидать нижегородцам в период с 10 по 16 октября 2022 года.

Согласно сервису Яндекс.Погоды, в понедельник весь день ожидается пасмурная погода, но ещё достаточно теплая погода и без осадков. Синоптики обещают днем до +12 градусов, а ночью до +5. Скорость преимущественно серверного ветра не превысит 3,1 метра в секунду.

Во вторник утром будет облачно с прояснениями, но после обеда небо затянут густые облака и солнце сквозь них не пробьётся. Днем столбики термометра поднимутся до +11 градусов. Днем будет сухо, зато ночью пройдет небольшой дождь. Влажность воздуха составит 78-90%, а атмосферное давление – 754-758 миллиметров ртутного столба.

В среду, 12 октября, на протяжении всего дня в Нижнем Новгороде ожидается мелкий дождь, он успокоится только к ночи. Погода станет значительно прохладнее: днём разогреется всего лишь до +8 градусов, ночью – до +4 градусов. Ветер будет тихий, не выше двух метров в секунду.

В четверг снова будет пасмурно, но без дождя. Температура воздуха будет примерно на том же уровне, что и днём ранее. Однако в пятницу, 14 октября, станет заметно холоднее. Утром столбики термометров не поднимутся выше +4 градусов, хотя по ощущениям будет достигнута нулевая отметка. Днем разогреет до +6 градусов, что окажется незначительной переменой.

В субботу с самого утра в Нижнем Новгороде похолодает до +3 градусов, ближе к обеду ожидается потепление на пару градусов, но к ночи температура снизится до +4 градусов. В этот день нижегородцы могут не бояться дождя, да и ветер будет едва заметный.

В воскресенье дневная температура воздуха составит +8 градусов. Дополнит картину небольшой дождь, который пройдёт ближе к вечеру. Влажность воздуха составит 79-92%, а атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба.

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